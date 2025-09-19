Un champion du monde supplémentaire prend sa retraite

Après Samuel Umtiti ou Steve Mandanda, Jérôme Boateng.

Comme le premier, le défenseur avait évolué à l’Olympique lyonnais. Comme le second, l’arrière central avait donc joué en Ligue 1. Et comme les deux anciens de l’équipe de France, l’ex du Bayern Munich a décidé de prendre sa retraite cet été après avoir gagné la Coupe du monde. C’était en 2014, avec l’Allemagne.

« J’ai joué longtemps pour des grands clubs, pour mon pays. J’ai appris, gagné, perdu et j’ai grandi à travers tout ça. Le football m’a donné beaucoup, maintenant il est temps de passer à autre chose. Pas parce que je le dois, mais parce que je suis prêt », a annoncé sur Instgram celui qui a fait face à des attaques judiciaires concernant des accusations de maltraitance sur des femmes.

Retour sur la chute devant Lionel Messi dans 3, 2, 1…

