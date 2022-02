Séville mate le Betis dans le derby

5

Séville FC (4-3-3) : Bounou – Navas, Fernando, Carlos (Gudelj, 46e), Acuña (Augustinsson, 81e) – Jordan (Torres, 75e), Delaney, Rakitić – Corona, En-Nesyri (Mir, 81e), Gomez (Munir, 29e). Entraîneur : Julen Lopetegui.



Real Betis (4-2-3-1) : Bravo – Bellerin, Bartra, Ruiz, Moreno – Rodriguez (Akouokou, 77e), Carvalho (Ruibal, 46e) – Canales, Fekir (Joaquin, 46e), Tello – Iglesias (José, 70e). Entraîneur : Manuel Pellegrini.

sourit aux Blanc et Rouge.Galvanisé par son public, le Séville FC a fait le travail pour s’adjuger logiquement le derby de Séville (2-1) et consolider sa place de dauphin de la Liga devant le rivalDès l’entame du match, les hommes de Lopetegui prennent le Betis à la gorge. Le tableau d'affichage se débloque lorsque, bien servi par Tecatito Corona, Youssef En-Nesyri obtient un penalty transformé par Rakitić dans un Ramon Sanchez Pizjuan en fusion. L’intensité ne retombe pas après le but et ça fait de la casse. Tandis que Fekir est découpé par Acuña (27), Papu Gomez est lui contraint de céder sa place à Munir El Haddadi (29). Une bonne pioche lespuisque sur un dégagement de Bounou, l’ancien du Barca part seul et trompe un Bravo aux gants savonneux. Étouffés, lesn’ont rien fait dans le premier acte, hormis s’inquiéter pour leur maître à jouer français.Pas de Fekir, justement, au retour des vestiaires, le champion du monde étant remplacé par l'idole Joaquín. Mais plus d’envie côté visiteurs. Tello n’est pas loin de scorer d’un enroulé (63) et Moreno se déchire seul face aux cages sévillanes, alors que Bellerin avait fait tout le travail (80). C'est finalement Canales qui réduit la marque sur un délice de coup franc. Trop tard pour le Betis. Less’en sortent sans trop trembler et, en prime, relèguent lesà huit points, sous la menace de Barcelone.Seul motif de satisfaction pour le Betis : le match ne se sera pas joué en 24 heures cette fois