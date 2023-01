Séville arrache le match de la peur face à Cadix

Protestas y patada a una botella.El enfado de Monchi a pie de césped. #LaCasaDelFútbol https://t.co/HL0g1TJLLA pic.twitter.com/y404LZUNrv — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 21, 2023

Le Séville FC remporte ce duel entre le 18et le 19de la Liga au coup d'envoi, grâce à un pénalty concédé en toute fin de match par Cadix, 1-0. Une partie plus divertissante pour son ambiance électrique que pour le football produit.Dans un match entre deux équipes en plein doute, la première occasion sera gaditan, lorsque Choco Lozano tente de surprendre Bono sur une frappe lointaine (21). Mais c'est bien Séville qui mènera le reste de la partie, forçant son portier Conan Ledesma à enchaîner les miracles face à Erik Lamela puis Youssef En-Nesyri (30et 31). À défaut de pouvoir concrétiser leurs occasions, les Sévillans se lancent dans un concours de plongeon dans la surface et râlent pour obtenir des pénalties. Lescroient enfin marquer sur un contre éclair conclut par Erik Lamela mais l'arbitre annule finalement le but pour un hors-jeu de l'Argentin au départ de l'action (45+1). Agacé par la décision, Monchi descend au bord du terrain, s'en prend à l'arbitre et shoote dans des bouteilles.De retour des vestiaires, les hommes de Sampaoli poursuivent leur domination et Conan Ledesma se charge de les dégouter. Comme sur cette belle reprise de volée d'Ivan Rakitić (51), le coup de tête de Loïc Badé (66), la frappe d'En-Nesyri (68) ou un nouveau pétard de Rakitić (69). Pendant ce temps Jorge Sampaoli ne tient plus en place sur le banc et écope d'un carton rouge pour avoir protesté concernant une touche qui ne lui a pas été accordée (59). Il a dû exulter quelques minutes plus tard lorsqu'Alejo voit rouge à son tour pour un arrêt de la main dans la surface (88). Ivan Rakitić transforme le pénalty et offre une remontée à la 14e place au Séville FC (1-0, 88).La bande de Sampaoli quitte la zone rouge pour la première fois depuis la 6journée.Bono - Navas, Gudelj, Badé, Rekik - Jordán, Fernando (Montiel, 74), Rakitić - Lamela (Ocampos, 74), En-Nesyri (Mir, 79), O. Torres (Suso, 79).Jorge Sampaoli.Ledesma - Carcelén, Hernández, Mbaye, Espino - Bongonda (Alejo, 70), Alcaraz (Negredo, 90), Fernández, Ocampo (Diarra, 70) - Sobrino (Arzamendia, 81), Lozano.Sergio.