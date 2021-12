Service minimum pour Manchester City face à Wolverhampton

16

Manchester City (4-3-3) : Ederson - Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko - Gündoğan (Foden, 56e), Rodri, B. Silva - Grealish (De Bruyne, 74e), G. Jesus, Sterling. Entraîneur : Josep Guardiola.

Wolverhampton (3-5-2) : José Sá - Kilman, Coady, Saïss - Semedo, Dendoncker (Podence, 87e), Neves (Trincão, 82e), Moutinho, Aït Nouri - A. Traoré (Hwang, 67e), Jiménez. Entraîneur : Bruno Lage.

Lesauront tenu une heure.Venue pour garer le bus à l'Etihad Stadium, la quatrième défense de Premier League n'a finalement pas résisté aux coups de boutoir de Manchester City qui enchaîne une sixième victoire consécutive en championnat (1-0).Outrageusement dominée dès le coup d'envoi, l'équipe de Bruno Lage ne laisse aucun espace aux, qui se cassent les dents sur un bloc compact et très appliqué défensivement, à l'image de Rayan Aït-Nouri. Seul João Cancelo apporte un peu de danger sur la cage de José Sá, par ses quelques frappes (7, 22). Peut-être conscient du peu d'intérêt de la rencontre, émaillée de fautes et d'arrêts de jeu, l'attaquant mexicain desRaúl Jiménez juge nécessaire, dans le temps additionnel de la première période, de laisser son équipe à dix en se faisant expulser pour une ridicule faute d'antijeu.La seconde mi-temps prend donc logiquement des airs de siège du but des visiteurs. Remontés, lespilonnent la cage de José Sá, bien aidé par Conor Coady, sauveur des siens de la tête sur sa ligne de but (55). Mais João Moutinho va à son tour faciliter la tâche aux ouailles de Guardiola, lorsque son aisselle coupe la route au ballon sur un centre de Bernardo Silva : penalty pour les Mancuniens, que Raheem Sterling, pour son centième but en Premier League, se charge de transformer. C'est bien dommage, car sans ce cadeau, ce Manchester City bien peu inspiré et en grande difficulté dans le dernier geste - à l'image du raté de Jack Grealish (70), par ailleurs copieusement sifflé - aurait bien pu laisser deux points sur le bord de la route, et remettre en jeu sa place de leader. Ederson sauvera d'ailleurs les siens en toute fin de match (90+2), sur une tête de Kilman.Avec ce succès, Manchester City est assuré de terminer le week-end en tête de la Premier League.