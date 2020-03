Serie A : la crise de la quarantaine

Tempête sanitaire de ce début d'année, le coronavirus oblige une part non négligeable de l'Italie du Nord à s’astreindre à une quarantaine morose. Une sale nouvelle pour la Serie A, qui sombre dans un bordel organisationnel à rendre gaga à peu près n'importe quel expert du calendrier.



« L'équilibre du championnat a été altéré »

Fonseca de conscience

Par Adrien Candau

C'est à n'y plus rien comprendre. Ce dimanche, le nec plus ultra de la Serie A, à savoir le sommet Juventus-Inter, devait se jouer à huis clos. Un spectacle en demi-teinte, dont l'Italie ne verra même pas le lever de rideau : la Lega annonçait finalement samedi que le match serait reporté au 13 mai prochain, tout comme AC Milan-Genoa, Parme-SPAL, Sassuolo-Brescia et Udinese-Fiorentina, autant de rencontres qui devaient initialement elles aussi se tenir à huis clos. Une décision prise, selon la Ligue, «À circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Problème : le week-end dernier, quatre autres matchs de Serie A avaient déjà été reportés à une date ultérieure : Hellas Vérone-Cagliari, Torino-Parme, Atalanta-Sassuolo et surtout Inter-Sampdoria. Voilà qui enfonce le clubdans une dangereuse mélasse calendaire : avec un match de retard sur la Juve, deux sur la Lazio, l'Inter va devoir tenter de combler la distance avec ses deux concurrents pour leavec une pression monstrueuse sur ses épaules. D'autant plus que lesne sont pas à l'abri de nouveaux reports : la Lombardie constitue en effet l'un des foyers d'épidémie du coronavirus, et la Lega a tout sauf l'air d'avoir envie de prendre à la légère cette menace-là.Si le principe de précaution sanitaire semble fort logiquement primer sur les considérations footballistiques, comment préserver une forme d'équité sportive, dans une Serie A qui voit son calendrier bouleversé ? Pour le directeur général de l'Inter, Giuseppe Marotta, les dés sont déjà pipés et ce sont les siens qui paient les pots cassés. De quoi l'inciter à envoyer un gros tacle dans les guibolles de Paolo Dal Pino, le président de la Lega Serie A : «Touché, mais pas coulé, Dal Pino n'a pas tardé à tirer sa réponse : «» (N.D.L.R.: les supporters de l'Inter auraient néanmoins, eux, été interdits de déplacement à Turin) » Un report qui fait de manière compréhensible grincer des dents Marotta : «(au lieu de mercredi, N.D.L.R.)La suite ? Impossible d'y voir clair. Le football italien trempe dans un brouillard poisseux, comme le reste d'une société italienne condamnée à naviguer à vue. Selon certains médias transalpins, la fédération italienne ce serait finalement mise d'accord avec la Lega Serie A dans la soirée du lundi 2 mars, pour jouer les matchs reportés de la 26e journée (dont Juve-inter) non plus le 13 mai, mais les 7, 8 et 9 mars. La 27e journée serait potentiellement décalée au week-end prochain. Une journée de Serie A devrait enfin se tenir entre le 12 et le 14 mai, soit en milieu de semaine, pour ensuite rééquilibrer l’ensemble. Quoi qu'il arrive, les critiques de Marotta ont en tout cas trouvé un écho auprès de certains entraîneurs, comme Paulo Fonseca, lede la Roma, qui propose une solution radicale, pour que la Serie A ne s'en retrouve pas faussée : «» En attendant, l'Inter a de bonnes raisons de faire la grimace : les, à 8 points de la Lazio, actuel leader de Serie A, se savent déjà dans la quasi-obligation de remporter leurs deux matchs en retard sur les. Difficile de ne pas y voir un défi mental et psychologique supplémentaire, dans une lutte pour leaux contours déjà controversés.