Agüero : « Je suis arrivé avec l'espoir de jouer avec Leo »

Trop tard. Sur le retour après plus de dix semaines d’absence , Sergio Agüero pourrait être aligné aux côtés de Memphis Depay ou encore Ansu Fati face à Valence dimanche prochain. Le Kun n’a absolument rien contre l’ancien pensionnaire de l’Olympique lyonnais ou encore la pépite des, mais c’est bien dans l’optique de partager la pelouse avec Lionel Messi qu’il s'était engagé au FC Barcelone. Dans une interview accordée à, l’ancien buteur de Manchester City évoque le départ de son compatriote., a d’abord affirmé Sergio Agüero avant de dévoiler son sentiment sur le départ de la légende au Paris Saint-Germain :Aucun regret, mais sûrement quelques remords pour Agüero."Je me fiche de mon salaire. Je vais aller bien et je vais aider l'équipe autant que je peux" » , a-t-il fini par expliquer.Un petit PSG-Barça en quarts et on n’en parle plus.