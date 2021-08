Salzbourg et Tiraspol compostent leur billet pour la Ligue des champions

88

EG

Comme prévu, les coéquipiers de Kévin Théophile-Catherine repartent la queue entre les jambes, direction la C3. Surclassé 0-3 à l’aller, le Dinamo Zagreb devait briller chez lui contre le Sheriff Tiraspol. Mais aucune vraie occasion n’est à déclarer. Si ce n’est ce but en position de hors-jeu de Mislav Orsic (76). Sa reprise sans contrôle du plat du pied d’un long centre fait bien trembler les filets, mais pour du beurre. Il faut dire que le club moldave n’a rien fait pour accentuer son avantage. Dès le début, ils posent un bus bien mastoc devant la surface, et restent toujours compacts, insubmersibles. Pour la première fois de son histoire, le Sheriff se qualifie en phase de poules de la Ligue des champions. Hâte de voir Lionel Messi fouler leur pelouse.Battus 2-1 à l’aller par Salzbourg, les Danois de Brøndby n’auront même pas eu le droit d’espérer. Il fallait une victoire pour y croire, mais dès la 4e minute, Benjamin Šeško a éteint la lumière. Bien trouvé par un amour de long ballon signé Mohamed Camara, le jeune Slovène enchaîne contrôle poitrine et demi-volée en pleine course. En face, le gardien ne bouge même pas, sonné (1-0, 4). Six minutes plus tard, c’est le portier se tire lui-même une balle dans le pied. Gêné par le pressing autrichien, il relance directement vers Šeško qui passe subtilement à Brenden Aaronson. L’Américain conclut presque les mains dans le short (2-0, 10). Le tarif est finalement adouci par le capitaine Andreas Maxsø, buteur de la tête sur coup-franc (2-1, 62). Pour la troisième saison consécutive, les jeunes Salzbourgeois sont en phase de poules de Ligue des champions. Les Danois, qui attendent une qualification depuis 1999, sont reversés en Ligue Europa.