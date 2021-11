Rudi Garcia pour s'installer sur le banc de Manchester United ?

Rudi Garcia among those Manchester United have spoken to about interim manger role. https://t.co/p42vxDE1UM — Andy Mitten (@AndyMitten) November 24, 2021

On ne l'avait pas vu venir, celle-ci.15 août 2020. Rudi Garcia traumatise Manchester City (3-1), grand favori pour accéder au dernier carré de la Ligue des champions. Malheureusement pour Pep Guardiola, les maux de têtes pourraient très vite revenir. À en croire les informations du média britannique, coach Rudi fait partie des prétendants à la succession d’Ole Gunnar Solskjær.À la recherche d’un entraîneur pour succéder à Micheal Carrick, entraîneur intérimaire d’ Ole Gunnar Solskjær qui a été remercié le week-end dernier , Manchester United souhaiterait engager un tacticien d’expérience jusqu’à la fin de saison. Et si Ernesto Valverde et Mauricio Pochettino seraient en pole position pour prendre la suite du Norvégien dans la tête des dirigeants du club mancunien, Ed Woodward se serait quand même entretenu avec Rudi Garcia. Autant le dire, avec toujours de grosses pincettes : l’ancien entraîneur de l’Olympique lyonnais serait le plan C.CR7 sous les ordres de Rudi, on n'en est quand même plus très loin.