Rennes retourne l'OM

Au Roazhon Park, Rennes a remporté la bataille entre les deux mauvais élèves français de la Ligue des champions, renversant l'OM (2-1) après avoir évolué en supériorité numérique pendant près d'un heure à la suite de l'expulsion sévère de Pape Gueye, buteur malheureux. Fin de la belle série pour l'OM en championnat et confirmation du (léger) renouveau du Stade rennais, revenu à deux unités des Phocéens au classement en attendant leurs deux matchs en retard.

275

Gueye prend l'ascenseur émotionnel

Un siège et deux punitions

Rennes (4-3-3) : Salin - Traoré, Da Silva, Aguerd, Maouassa (Truffert, 63e)- Grenier (Hunou, 63e), Nzonzi, Camavinga (Bourigeaud, 73e) - Doku, Niang (Léa-Siliki, 90e), Terrier (Rutter, 73e). Entraîneur : Julien Stéphan.

Marseille (4-3-1-2) : Mandanda - Sakai, Álvaro; Balerdi, Amavi (Nagatomo, 20e) - Rongier, Kamara (Aké, 85e), Gueye - Payet (Strootman, 71e) - Benedetto (Germain, 46e), Thauvin (Cuisance, 71e). Entraîneur : André Villas-Boas.

Un match de football en milieu de semaine, et c'était l'assurance de réveiller quelques mauvais souvenirs dans les têtes rennaises comme marseillaises. Habitués aux soirées difficiles le mercredi (ou le mardi) avant d'être rayés de la Ligue des champions, Rennes et Marseille se retrouvaient sans leurs bonnets d'âne pour la routine du championnat. Et c'est dans un Roazhon Park tristement vide que l'OM a vu son épatante série de quatorze rencontres sans défaite loin du Vélodrome prendre fin. En supériorité numérique après l'expulsion de Gueye, buteur malheureux, en première période, le Stade rennais a retourné Marseille (2-1) dans le second acte. Pas un succès européen, mais une deuxième victoire d'affilée qui permet aux Bretons de rester au contact du haut de tableau.Il n’a pas fallu attendre très longtemps pour voir l’OM marquer son territoire sur une pelouse bretonne toujours aussi catastrophique. Bien dans leurs baskets et dans leur nouveau système, les Marseillais distribuent quelques coups à leurs adversaires, obligés de répondre avec des taquets comme à la cour de récré. Oui mais le Stade rennais n’est pas du genre costaud dans les duels cette saison, et voilà Salin qui part à la pêche sur un coup franc excentré de Payet, laissant Balerdi placer une tête sauvée devant la ligne par Maouassa (9). Un premier frisson puis un deuxième quand Benedetto se glisse dans le dos de Da Silva et gâche un caviar de Thauvin (13). Les visiteurs sont solides à l’exception d’Amavi qui se roule dans la boue du Roazhon Park et doit finalement laisser sa place à Nagatomo à cause d’un nouveau bobo (20). Sauf que Rennes ne profite pas du changement de plan et finit par se faire planter par Gueye à force d’être attentiste en défense, le milieu de terrain lâchant un joli pétard de 25 mètres pour son premier pion avec l’OM. L’ancien Havrais est décidément l’homme de ce premier acte puisqu’il prend l’ascenseur émotionnel dix minutes plus tard en écopant d’une seconde biscotte (très sévère) pour un léger coup de coude sur le l’ex-futur olympien Niang (36). Dans sa zone technique, Villas-Boas peut râler et commencer à se ronger les ongles.Heureusement pour Marseille, les Rennais sont loin d’être fringants ou séduisants. Mous dans les duels comme dans leurs offensives, à l’image du gentil Terrier, les gars de Stéphan peinent à mettre de la folie malgré leur supériorité numérique. Reste que le technicien portugais sait que la mission s’annonce difficile : exit Benedetto, bonsoir Germain. Et l’OM peut reculer son bloc et laisser Camavinga et ses copains faire tourner la chique. Rennes campe dans la moitié de terrain phocéenne, cherche l’inspiration et finit par trouver la faille grâce à un buteur inhabituel. Son nom ? Hamari Traoré, venu couper de la tête au premier poteau un bon centre de Doku, façon Cavani. Son premier but en Ligue 1 sous le maillot rouge et noir contre sa victime préférée. Sous les yeux de la mascotte Erminig, spectatrice privilégiée en tribunes, AVB choisit d'activer de nouveaux leviers en sortant Thauvin et Payet. Dans le même temps, les attaquant rennais retombent dans leurs travers avec des tirs de poussin envoyés droit sur Mandanda. Puis, les changements d'hommes comme de système de Stéphan finissent par payer : Bourigeaud dépose un coup franc dans la boîte et Aguerd remise de la tête pour Hunou, qui surgit aux six mètres pour marquer avec l'aide du poteau. Emballé, c'est pesé : Rennes revient à deux unités de Marseille (deux matchs de retard) au classement. L'OM et les matchs en semaine, ce n'est décidément pas l'amour fou.