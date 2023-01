Rennes douche le PSG

Comme la saison dernière, le Stade rennais a dominé le PSG (1-0) avec des idées et du courage, laissant le champion de France à ses doutes et ses lacunes dans le jeu deux semaines après la défaite à Lens.

La discipline rennaise, le ronron parisien

Le symbole Traoré

Rennes (3-4-3) : Mandanda - Rodon, Wooh, Theate, - Traoré, Ugochukwu, Majer (Tait, 89e), Truffert (Meling, 75e) - D. Doué (Doku, 68e), Kalimuendo (Assignon, 75e), Gouiri (Sulemana, 88e). Entraîneur : Bruno Genesio.



PSG (3-4-1-2) : Donnarumma - Ramos, Danilo Pereira (Sanches, 83e), Marquinhos - Mukiele (Hakimi, 55e), Vitinha (Fabián Ruiz, 72e), Zaïre-Emery (Soler, 72e), Bernat - Messi - Neymar, Ekitike (Mbappé, 55e). Entraîneur : Christophe Galtier.

Ce n’est pas nouveau, le PSG n’est pas tellement fan des déplacements à Rennes ces dernières années. Comme depuis trois saisons, le club de la capitale n’a pas gagné en Bretagne, laissant les trois points à une très belle équipe rennaise (1-0), qui poursuit son incroyable série à la maison (9 victoires d'affilée) pour recoller à Monaco à la 4place à la moitié d'un championnat dominé par un Paris très triste collectivement.Pour le rebond après Clermont, Bruno Genesio avait choisi de bousculer les habitudes rennaises en proposant un 3-4-3 hybride pour compenser les absences des indispensables Martin Terrier, blessé, et Benjamin Bourigeaud, suspendu. De retour à trois derrière comme face à Angers en milieu de semaine, le PSG a beaucoup ronronné, peinant à contourner le bloc rennais, ce qui a obligé Lionel Messi et Neymar à redescendre très souvent jusque dans le rond central pour aider Paris à sortir du pressing breton. Dans une belle ambiance sous la pluie, la bande de Christophe Galtier aura même été moins dangereuse que les Rouge et Noir dans le premier acte QSI (4 tirs cadrés à 0). Après un premier pétard signé Arnaud Kalimuendo, laet Vitinha ont envoyé le cuir au-dessus de la cage de Steve Mandanda. Très disciplinés, les locaux ont réussi à se débrider au fil des minutes, à l’image du petit pont glissé par Lesley Ugochukwu entre les jambes de Vitinha ou de la reprise instantanée de Kalimuendo repoussée par Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien a ensuite été sollicité sur un coup franc de Lovro Majer, puis par une frappe trop molle d’Hamari Traoré et une praline d’Amine Gouiri à l’entrée de la surface. Peu convaincants collectivement, les champions de France ont pointé le bout de leur nez avant la pause, mais le très énergique Arthur Theate a joué la sécurité sur un coup de billard dans la surface rennaise, et Messi a vu son tir contré, laissant au public du Roazhon Park l’espoir de ne pas rentrer bredouille à la maison.Pour éviter de revivre la mésaventure de Bollaert, les Parisiens ont tenté de mettre plus de rythme dans leur entame de seconde période. Majer a signé un bon retour devant Juan Bernat, Mandanda a sorti une belle parade sur une action finalement annulée pour une position de hors-jeu et Kylian Mbappé, qui a lui-même demandé à Christophe Galtier de le lancer sur la pelouse au moment où Nordi Mukiele recevait des soins, a eu le droit à l’ovation de tout un stade. Ce qui n’a pas empêché Rennes de reprendre sa marche en avant avec une machine de plus en plus huilée. Donnarumma doit encore sortir les gants sur un coup franc surpuissant de Majer, puis finit par craquer sur un mouvement 100% défenseurs rennais lancé par Theate et conclu par le capitaine Traoré d’une frappe croisée après un gros travail d’Adrien TruffertUne bonne idée pour réchauffer les supporters rennais à l’approche de la tempête annoncée dans le ciel breton, et pour réveiller (un peu) le PSG. Lancé à la limite du hors-jeu par Messi, Mbappé n’a pas réglé la mire face à son copain Mandanda, auteur d’une belle claquette sur un cachou de Bernat, le premier tir cadré parisien de la partie, quinze minutes plus tard. Sans Kalimuendo, sorti blessé, les Rouge et Noir ont parfaitement défendu pour priver un Paris sans génie d’opportunités pour revenir, Lorenz Assignon se procurant même une balle de break en toute fin de match. La deuxième défaite de la saison pour un champion d’hiver moribond et une belle tradition pour le Stade rennais, décidément à deux visages et imprévisibles. À l’année prochaine.

Par Clément Gavard, au Roazhon Park