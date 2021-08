Reims et Montpellier offrent un nul spectaculaire

Reims (3-4-3) : Rajković - Gravillon, Faes, Abdelhamid - Locko (Kebbal, 54e), Cassama (Berisha, 69e), Chavalerin, Foket - Cafaro (Touré, 54e), Mbuku (Munetsi, 54e), Ekitike (Serhuis, 69e). Entraîneur : Óscar García.



Montpellier (4-2-3-1) : Bertaud - Sambia (Souquet, 73e), Thuler, Sakho, Cozza - Ferri, Savanier (Ristic, 90e) - Laborde (Makouana, 79e), Mollet (Leroy, 73e), Wahi (Estève, 46e) - Delort. Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.

AS

Festival de buts à Auguste-Delaune.Rémois et Montpelliérains ont assuré le spectacle pour le retour du public à Reims, ce dimanche. Les festivités débutent dès la cinquième minute, lorsque Cozza est à l'affût sur un corner frappé à deux par Mollet et Savanier. Pas le temps de douter pour le Stade de Reims qui égalise et qui passe devant grâce à un doublé de Moreto Cassama. Si le spectacle est au rendez-vous, les erreurs défensives sont aussi nombreuses que les buts. Alors que Delort remet les siens sur de bons rails d'un coup de casque, Wout Faes est coupable d'une mauvaise relance. Il n'en fallait pas tant à Laborde, qui ne tremble pas pour redonner l'avantage au MHSC avant le repos, d'une subtile talonnadeAu retour des vestiaires, Reims pousse pour tenter d'égaliser. Si les locaux croient obtenir le penalty de l'égalisation, l'arbitre de la rencontre annule justement sa décision à l'aide de la VAR, le ballon ayant été touché de la main par Munetsi et non par Savanier. Pas beaucoup mis à contribution depuis le début de la partie, Bertaud sort les muscles au bon moment pour préserver l'avantage au score, en détournant une frappe de Kebbal et en étant vigilant sur une tête de Munetsi. Les efforts rémois finissent finalement par payer à dix minutes du terme. À la réception d'un mauvais dégagement d'Estève, Kebbal enroule parfaitement du gauche pour remettre les compteurs à zéro. Le milieu rémois aurait pu être le héros de Delaune, mais son ultime tentative dans le temps additionnel vient mourir sur le poteau. La balle de match est dans les pieds de Delort, mais Rajković sort l'arrêt qu'il faut au bon moment. Ce nul spectaculaire permet à Montpellier de marquer son premier point de la saison, tandis que Reims compte deux unités en deux matchs.