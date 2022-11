Ralph Hasenhüttl n'est plus l'entraîneur de Southampton

#SaintsFC can confirm it has parted company with Men’s First Team Manager Ralph Hasenhüttl. — Southampton FC (@SouthamptonFC) November 7, 2022

MDG

Se prendre deux fois 9-0 dans le même mandat, c'est digne duRalph Hasenhüttl n’est plus l’entraîneur de Southampton. L’Autrichien n’aura pas résisté à la nouvelle défaite des siens à domicile face à Newcastle ce dimanche (1-4). Les, qui n'ont jamais quitté le ventre mou du championnat avec Hasenhüttl, sont actuellement dix-huitièmes de Premier League et ne comptent, en championnat, que trois victoires et trois nuls pour huit défaites. Arrivé en 2018, ce bon Ralph a dirigé 173 rencontres, pour 60 victoires, 38 nuls et 75 défaites. Un bilan très moyen, puisque son ratio de défaite est de 43,3%. On se rappelle notamment les deux fois où son équipe a encaissé neuf pions, contre Manchester United et à la maison contre Leicester C’est Rubén Sellés qui prend la tête de l’équipe par intérim. Mercredi, les coéquipiers de Romain Perraud auront l’occasion de se relancer, pour le 3tour de League Cup face à Sheffield Wednesday. James Ward-Prowse mérite un coach digne de ce nom.