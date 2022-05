Quinze footballeurs dans le top 100 des sportifs les mieux payés

The World’s Highest-Paid Athletes 2022 1 - @KingJames 2 - Lionel Messi3 - Cristiano Ronaldo4 - Neymar5 -Canelo Álvarezhttps://t.co/FGIjtoThjc — Sportico (@Sportico) May 11, 2022

Winnings vs endorsements: How the highest-paid athletes make their money. Full valuation: https://t.co/hV3HMuiwHV pic.twitter.com/GgIh326s30 — Sportico (@Sportico) May 11, 2022

Le site internet Sportico a publié ce mercredi le top 100 des sportifs les mieux pays au monde. Sans surprise, ceux qui ne font que de courir derrière un ballon sont bien présents. Mais ils ne sont que 15 au total à représenter le. Parmi eux les évidents Messi (2), Ronaldo (3) et Neymar (4), qui figurent dans le rétroviseur du basketteur LeBron James. Trois footballeurs français sont aussi de la partie : Mbappé (25), Pogba (73) et Griezmann (88).Le football n'apparaît qu'au troisième rang des sports les plus représentés, derrière le basket et le football américain.Un quatrième sportif français se trouve également dans le classement. Il ne s'agit pas de Vincent Le Goff mais de Rudy Gobert (69).