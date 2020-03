Les rois du silence

Dans un Parc des Princes à huis clos à cause du coronavirus, le Paris Saint-Germain doit chasser ses démons pour retrouver les joies d'une qualification en quarts de finale de Ligue des champions. Pour cela, le club de la capitale doit se concentrer ce soir sur le terrain pour effacer la déception du match aller et renverser le Borussia Dortmund.

4

Paroles, paroles, paroles

Revenir au foot

Par Clément Gavard

Propos de Keylor Navas tirés de PSG TV

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cette fois, le PSG n’aura pas besoin d’attendre les dernières secondes de la rencontre pour entretenir le mythe. Avant même son coup d’envoi ce mercredi soir, le huitième de finale retour de Ligue des champions contre Dortmund ressemble déjà à un moment d’histoire à part pour le club de la capitale. Pas deà l’horizon, pas encore de mimine de Presnel Kimpembe, mais une épidémie mondiale baptisée Covid-19, ou plus vulgairement coronavirus, obligeant la préfecture de police à décréter un huis clos total au Parc des Princes - le cinquième pour le Paris Saint-Germain depuis sa création, le troisième à domicile - pour la réception de Dortmund. «, avait anticipé Thomas Tuchel en conférence de presse vendredi dernier.» Plus besoin de brosser les habitués de la porte de Saint-Cloud dans le sens du poil, même si la mission reste la même pour l’entraîneur et les joueurs : il faut faire tomber les masques et briser la supposée malédiction des huitièmes, car le PSG n’a vraiment plus le droit de se planter.Dans les rangs parisiens, l’heure n’est plus aux discours. Une chance pour Tuchel, qui n’a pas eu besoin de lâcher les habituels poncifs d’avant-match, la traditionnelle conférence de presse ayant été annulée à la veille de la revanche contre Dortmund. Pas d’agacement, pas d’indications tactiques, pas de questions idiotes et pas d’interrogations sur l’avenir du technicien allemand en cas d’élimination ce mercredi soir. Ouf. Pour les adeptes de la communication, les joueurs parisiens ont quand même eu le temps de faire doucement monter la sauce depuis la défaite au Signal Iduna Park (2-1). Keylor Navas a prévenu ce week-end : «» Pablo Sarabia, lui, a voulu rassurer son monde dans les coursives du Groupama Stadium après la demi-finale remportée contre l’OL (1-5) : «» Toujours les mêmes promesses, toujours les mêmes discours et toujours le même constat : le Paris Saint-Germain ne sait plus comment faire pour préparer sereinement une double confrontation décisive en Ligue des champions.La faute à la poisse ? Un peu. Il faut dire que personne ne pouvait anticiper une telle crise sanitaire. La faute, aussi, au fonctionnement d’un club devenu spécialiste en matière de sabordage à l’approche des grandes échéances. Leonardo, très discret depuis trois semaines, peut accuser les médias de «» , mais la panique est surtout devenue une marque de fabrique en interne au PSG. Au point de transformer une courte défaite 2-1 à l’extérieur dans un huitième de finale aller de C1 en véritable catastrophe, accentuée par des sorties hasardeuses devant la presse, une soirée d’anniversaire arrosée 48 heures après le « drame » ou l’enchaînement des psychoses à chaque petit bobo chez un joueur parisien. Résultat, Thiago Silva, Neymar et Cavani devraient bien être de la partie, alors que Mbappé doit se battre contre une angine depuis dimanche. «, a brièvement précisé Tuchel au micro du privilégié RMC Sport.» Une incertitude de plus, pour changer.Et le foot dans tout ça ? Dans une enceinte vide, sans la pression du public, ni la ferveur des supporters, Tuchel a l'occasion de se racheter après l'échec du match aller. Entre ses deux grands rendez-vous contre Dortmund, le champion de France s'est imposé contre Bordeaux (4-3), Dijon (4-0) et à Lyon (1-5), sans vraiment se rassurer, ni gagner en certitudes. Mais en posant une base : le technicien allemand devrait lâcher son 3-4-3 de l'aller - qui n'a pas vraiment convaincu le vestiaire, ni l'actionnaire à Doha, selon- pour rester dans un 4-4-2 travaillé depuis trois mois en Ligue 1. L'idée ? Imposer son style, ses idées et ne pas sombrer une nouvelle fois collectivement face à la bande de Lucien Favre. Surtout qu'en face, le Borussia n'a pas vraiment perdu en confiance, enchaînant également trois succès en championnat (contre le Werder, Fribourg et Gladbach) et comptant seulement deux absents majeurs (Reus et Delaney) pour cette deuxième manche. Avec ou sans Mbappé, le PSG le sait, il doit inverser le rapport de force. Même si Hummels a voulu annoncer la couleur ce week-end : «» Un nouveau scénario rocambolesque dont le PSG pourrait bien se passer.