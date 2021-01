Pronostic West Bromwich Albion Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City prend sa revanche face à West Bromwich

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PokerStars Sports

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce West Bromwich Albion - Manchester City :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lors du match aller, West Bromwich, à la surprise générale, était allé faire un match nul sur la pelouse de l’Etihad face à Manchester City (1-1). Malgré cet excellent résultat, les dirigeants du club de Birmingham avaient décidé le lendemain de se séparer de Slaven Bilic, qui avait permis à WBA de retrouver l’élite. L’arrivée de Sam Allardyce n’a pas eu l’effet escompté puisque lessont toujours englués dans la zone de relégation avec 6 points de retard sur Brighton, première formation non relégable. Depuis le retour de « Big Sam » , West Brom’ affiche une seule victoire, sur le terrain d’une formation de Wolverhampton pas au mieux cette saison. Lesse sont même inclinés début janvier face à Blackpool, qui évolue en division 3 en FA Cup. La semaine passée, les partenaires de Livermore ont été dominés au Stade Olympique de Londres par West Ham (2-1).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Beaucoup plus serein qu'au moment du match aller, Manchester City est en pleine forme et vient de remporter ses 10 derniers matchs disputés. Ce week-end, lesont fait le taf en FA Cup face à Cheltenham (1-3). En Premier League, les hommes de Pep Guardiola sont remontés à la 2position avec seulement 2 points de retard sur Manchester United. De plus, les Citizens comptent un match en retard, qui en fait un potentiel leader de Premier League. La seule mauvaise note pour City vient de l’absence de Kevin Bruyne, qui s’est blessé face à Aston Villa, et qui sera indisponible pour au moins 3 semaines. Guardiola a de la réserve puisque les Gundogan, Mahrez, Bernardo Silva, Raheem Sterling ou Phil Foden sont en pleine forme. Cette saison, Man City se montre très solide avec la meilleure défense de PL et seulement 13 buts encaissés en 18 journées. Le club mancunien devrait conserver cette solidité chez une formation de West Bromwich Albion, en difficulté. Le pari Manchester City gagne sans encaisser est à prendre dans la rubrique "Résultat et les deux équipes marquent (oui/non)" pour avoir une plus grosse cote chez un PokerStars qui revient dans le Game avec de belles cotes sur ce genre de pari.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuitavecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’Arsenalavecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€Retrouvez le Pronostic West Bromwich Albion Manchester City détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !