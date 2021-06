Prishtina et l'Inter Club d'Escaldes en finale de la ronde préliminaire de C1

AL

Disputée cette année sur terrain neutre en Albanie, la ronde préliminaire de la Ligue des champions 2021-2022 a démarré ce mardi soir. Si le champion du Kosovo a tenu son rang, celui des Féroé s'est fait prendre au piège par une version andorrane de l'Inter. Prishtina et l'Inter Escaldes se retrouveront ce vendredi pour une finale en match sec, avec cette inconnue : qui aura l'honneur de défier Ferencváros lors du premier tour préliminaire ?Dans un duel fort déséquilibré, les Saint-Marinais de Folgore pourront se targuer d'avoir tenu une mi-temps face aux assauts répétés du KF Prishtina. Avec beaucoup de mal pour régler la mire avant la pause (12 tirs, 4 cadrés), les Kosovars, plutôt avantagés par ce concept de « terrain neutre » à Elbasan pour des raisons évidentes , ont mitraillé les buts d'un grand Alessandro Semprini (8 parades) pendant 90 minutes. Mais seules deux frappes ont fait mouche : celle d'Endrit Krasniqi, premier buteur de la nouvelle édition de la reine des compétitions européennes, puis celle de Mendurim Hoti. Et toc !Le Havnar Bóltfelag s'est peut-être vu trop beau. À Durrës, l'équipe la plus titrée des îles Féroé s'est laissée endormir par l'Inter Club d'Escaldes et n'a pas assumé son statut de favori. Malgré une bonne entame, symbolisée par l'activité du trio d'attaque Jakobsen-Dahl-Justinussen, les Féroïens butent sur un véritable bloc-bus concocté par le légendaire Alberto Lopo García, ancien de l'Espanyol et du Deportivo La Corogne. Visiblement entrés dans la tête de leurs adversaires, les Andorrans parviennent à planter l'unique pion d'une rencontre plus que fermée par l'intermédiaire de Jordi Betriu, à l'heure de jeu, avant de se montrer imperméables durant la dernière demi-heure. Il reste une marche à franchir pour signer un authentique exploit.