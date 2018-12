Pippo et Simone Inzaghi, onze minutes de bonheur

Ce 26 décembre, le Bologne de Filippo Inzaghi reçoit la Lazio de son frère Simone. C'est la première fois que les deux frangins vont s'affronter par banc de touche interposé. Or, il fut un temps, au début des années 2000, où les deux évoluaient dans les deux meilleurs clubs d'Italie, s'affrontaient pour le Scudetto et rêvaient de jouer ensemble sous le maillot de la Nazionale.

Par Éric Maggiori

Pendant quelques jours, entre le 29 mars et le 1avril 2000, le petit village de San Nicolo, en banlieue de Piacenza, a été le centre de l'Italie du football. La raison ? Il s'agit du village où est installée, depuis des années, la famille Inzaghi. Et ce début de printemps de l'année 2000 est on ne peut plus spécial pour papa Giancarlo et maman Marina. Car pour la première fois, leurs deux fistons, Filippo et Simone, sont convoqués ensemble en équipe nationale par Dino Zoff, pour un match amical de prestige face à l'Espagne.Il faut d'abord replacer le contexte. En ce début de troisième millénaire, Pippo Inzaghi s'est imposé comme l'un des meilleurs attaquants italiens. Meilleur buteur de Serie A en 1996-1997 avec le maillot de l'Atalanta, il a ensuite rejoint la Juventus, où il forme avec Del Piero et Zidane un trio merveilleux. Avec la, il a déjà disputé une Coupe du monde, et sera, à l'évidence, convoqué pour l'Euro 2000. Mais depuis quelques mois, un autre Inzaghi a pointé le bout de son nez. Simone, de trois ans son cadet, a réalisé une excellente première saison en Serie A avec Piacenza, en 1998-1999. Suffisant pour convaincre la Lazio de le recruter pour remplacer Christian Vieri, parti à l'Inter. Et à Rome, Inzaghino confirme. Quelques buts en championnat, beaucoup de passes décisives, et surtout huit buts inscrits en Ligue des champions, dont un quadruplé planté le 14 mars contre l'OM.Alors, quand Vieri et Montella déclarent forfait pour l'amical de laface à l'Espagne, Dino Zoff n'hésite pas. Il convoque pour la première fois Simone Inzaghi, qui jubile. «» La presse italienne s'emballe. Car les Inzaghi n'ont résolument pas les mêmes caractéristiques. L'un, Pippo, est un rapace de la surface de réparation, quand l'autre, Simone, participe beaucoup plus à la manœuvre offensive, quitte à redescendre plus bas. L'idée de les associer sur le front de l'attaque est donc aussi excitante que plausible. Même si, au coup d'envoi, c'est bien Pippo qui est titularisé aux côtés de Del Piero, tandis que Simone prend place sur le banc.Or, ceux qui rêvaient de voir les Inzaghi alignés ensemble avaient oublié un détail : trois jours après cet amical, la Juventus de Pippo et la Lazio de Simone devaient s'affronter pour le match qui allait déterminer le futur champion d'Italie. Il s'agissait donc de préserver au maximum les éléments des deux équipes. Et c'est ainsi qu'au retour des vestiaires, Pippo Inzaghi cède sa place à Marco Delvecchio. Dix minutes plus tard, Simone entre en jeu à la place de Stefano Fiore, disputant ainsi ses premières minutes sous le maillot. La rencontre s'achève finalement sur le score anecdotique de 2-0 pour les Espagnols.Quelques jours plus tard, les frangins Inzaghi se retrouvent donc au stadio delle Alpi de Turin. Un match que maman Marina «» car elle se dit «» . Papa Giancarlo, lui, préfère la jouer philosophe : «» Pippo aura des occasions, Simone aussi, mais le seul pion dusera inscrit par un certain Diego Simeone. Trois points précieux pour la Lazio, qui sera sacrée championne d'Italie un peu plus d'un mois plus tard.Mais pour les frères Inzaghi, l'histoire ne s'arrête pas là. Si Simone ne sera finalement pas convoqué pour l'Euro 2000, il sera rappelé en novembre 2000 par le nouveau sélectionneur, Giovanni Trapattoni. L'occasion ? Un match amical face à l'Angleterre. Pippo est de la partie aussi, et, comme quelques mois plus tôt face à l'Espagne, c'est lui qui débute dans le onze titulaire, tandis que Simone est sur le banc. Et le Trap va finalement offrir aux Italiens ce qu'ils attendaient tous depuis des mois. À la 61minute de jeu, Simone entre en jeu à la place de Delvecchio.Pendant onze minutes, le duo d'attaque de laest donc composé d'Inzaghi I et d'Inzaghi II. Aucune action frisson à se mettre toutefois sous la dent, Superpippo étant remplacé à la 72par Del Piero. Il s'agira de la seule et unique fois où les deux frangins seront alignés ensemble, Simone n'étant rappelé qu'une seule fois en équipe nationale, en 2003, pour un amical face à la Roumanie auquel Pippo n'est pas convié. Ne passeront donc à la postérité que ces onze minutes. Onze minutes de bonheur pendant lesquelles le petit village de San Nicolo ne s'est jamais senti aussi important.