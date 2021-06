Phil Foden joueur le plus cher d’Europe d’après le CIES

HB

Kylian Mbappé détrôné. Dans sa lettre hebdomadaire , le CIES (Centre international d'étude du sport) a dévoilé les joueurs les plus chers d’Europe, et c’est Phil Foden (190 millions d’euros) qui arrive en tête du classement. Le podium est monopolisé par les Anglais, puisque Mason Greenwood (178 millions d’euros) et Marcus Rashford (159 millions d’euros) accompagnent le joueur de Manchester City. Néanmoins, une nuance est à apporter : le CIES dévoile ici le prix qu’il faudrait débourser pour s’attacher les services de ces joueurs et non leur valeur marchande, ce qui explique l’importance des prix dans ce classement.Du côté français, ancien leader de ce classement, Kylian Mbappé est désormais douzième avec une estimation à 118 millions d’euros, une baisse notamment dû à son contrat qui expire en 2022, cependant il reste le joueur français et de Ligue 1 le plus cher. Toujours en Ligue 1, c’est Jérémy Doku qui seconde Mbappé avec une estimation à 67 millions d’euros.Manchester United tient le PIB annuel du Tonga entre ses mains juste avec deux joueurs.