Père Marivin : « L’individualisme n’est pas payant »

Curé de la cathédrale de Vannes, mais surtout ancien arbitre amateur, il n'est finalement pas étonnant de voir le Père Marivin dédier l'une de ses prières aux joueurs de Didier Deschamps. Interview d'un homme de foi pas fan de la VAR.

274

« Le pire pour un joueur de foot, c’est finalement de se protéger d’un échec collectif. »

« J’ai accordé un penalty à la 89e minute à Nantes tout en donnant un carton rouge à l’archevêque de Rennes. Après la rencontre, il m'a passé un savon. »

« J’ai beaucoup d’admiration pour les arbitres. »

« Être tout le temps rattaché à la loi peut aussi casser le jeu. »

Propos recueillis par Andrea Chazy

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En fait, ce n’est même pas une idée récente. Il y a quatre ans, lors du Mondial au Brésil, j’avais déjà fait cette prière-là lorsque j’étais curé de Guer.C’est une prière que j’ai reprise à ma sauce et qui était totalement passée inaperçue. J’ai décidé de la ressortir, et elle me dépasse complètement.Oui, parce que je crois que dans la vie comme sur un terrain de football, il faut donner le meilleur de soi et ne pas jouer perso. L’individualisme n’est pas payant sur le long terme. Il faut réussir à forcer son talent pour être au service des autres.Beaucoup me disent que c’est bien, car c’est une façon de lier la foi et ce qui se passe dans la vie de tous les jours.Ce que j’ai voulu faire passer il y a quatre ans, et c'est toujours le cas aujourd’hui, c’est avant tout une prière dans le monde du sport et l’aspect collectif et solidaire du genre humain. Il s’avère, en plus, qu'on a une très jeune équipe lors de ce Mondial sur le terrain. Une équipe qui, parfois, et sans pour autant tomber dans le jugement, est individualiste. Donc en jouant collectif et en faisant communion, on peut aller plus loin.C’est ça ! Je pense qu’aujourd’hui en football, il faut prendre aussi en compte tout ce qui se trouve en périphérie. Il y a la valeur marchandise, l’argent, et c’est pour cela qu’il faut essayer de revenir au cœur de ce qui fait ce jeu. Le pire pour un joueur de foot, c’est finalement de se protéger d’un échec collectif en se disant «Il faut savoir que dans le Morbihan, il y a deux grands sports : le cyclisme, qui voit d’ailleurs le Tour de France souvent passer par Plumelec, et le football. Dans les années 1980, j’ai 8-9 ans et Plumelec, qui est une bourgade de 2500 habitants, est alors en DH.C’était énorme pour un club sans moyens comme celui-là. L’équipe B du Stade rennais venait jouer chez nous, il y avait aussi l’équipe C du Stade brestois avec en permanence 600 à 700 personnes qui étaient au stade. Les joueurs n’étaient quasiment pas payés et finalement, il y avait une forme d’honneur derrière cela. J’ai été bercé dans cette ambiance-là.Oh non ! Même si j’aime le sport, je ne suis pas un grand sportif. Je préfère aller au stade et profiter d’une ambiance familiale.C’est peut-être la vocation poussée jusqu’au bout : l’amour des règles du jeu. J’ai d’ailleurs beaucoup d’admiration pour les arbitres actuellement, même si j’espère que le niveau de Ligue 1 va rapidement se hausser au niveau mondial, car parfois je vois des choses... bon. Je trouve que l’arbitrage est quelque chose de beau lorsqu'on peut être loyal, juste et vrai.Oui. Surtout qu’à mon époque, il y avait un grand besoin d’arbitres. On devait fournir deux à trois arbitres par district, sous peine de ne pas être homologué. Ça m’a d’ailleurs bien servi, parce que lorsque j’étais séminariste, on faisait des tournois intersports-interséminaires.En 1999, j’ai arbitré un match Rennes-Nantes et j’ai accordé un penalty à la 89minute à Nantes tout en donnant un carton rouge à l’archevêque de Rennes. Après la rencontre, il m'a passé un savon.Il ne faut pas être nostalgique du passé révolu, c’est le curé qui vous parle ! De mon point de vue, c’est à la fois bien et pas bien. C’est positif car cela rend justice, mais c’est aussi négatif car cela casse le jeu et on va tout de suite se réfugier derrière elle. D’autant qu’il y a une interprétation humaine derrière qui ne sera pas forcément la même. Être tout le temps rattaché à la loi peut aussi casser le jeu. Il ne faut pas que ça le robotise. Il faut jouer, en sachant qu’il peut y avoir des coups de chance et de malchance.