Pedri jeune joueur le plus utilisé, Doku trône sur la Ligue 1

Jeunes et fougueux.3827 minutes jouées en 234 jours, des chiffres à faire pâlir Bertrand Renard qui n’ont pas effrayé Pedri. Déjà recordman du nombre de matchs sur la saison passée (73) , l’Espagnol est, selon le CIES , le joueur de moins de vingt ans le plus utilisé du monde entier.À dix-huit ans, il n’a pas soufflé une seconde entre les sélections et le FC Barcelone, et ça se voit au classement. Le deuxième, Mason Greenwood (dix-neuf ans, Manchester United), pointe très loin derrière avec seulement 2327 minutes, soit treize matchs de moins. Ryan Gravenberch (dix-neuf ans, Ajax) complète le podium avec un temps de jeu plus important, mais pondéré par unplus faible.Huitième au classement, Jérémy Doku est le premier représentant de la Ligue 1. À dix-neuf ans, l’ailier est déjà une pièce maîtresse du Stade rennais avec lequel il a disputé 27 matchs et 2042 minutes en 2021. Suivent Eduardo Camavinga, treizième, et le Messin Pape Matar Sarr, quinzième.