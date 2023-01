Pays de Cassel-PSG se tiendra au stade Bollaert

LT

Il paraît que le PSG ne peut pas gagner à Bollaert en 2023. Tombeur de Wasquehal (National 2) ce samedi aux tirs au but en 32de finale de la Coupe de France (1-1, 5-4 TAB), Pays de Cassel, pensionnaire de Régional 1, retrouvera le PSG en 16de finale au stade Bollaert-Delelis. Le RC Lens et le club amateur ont trouvé un accord ce dimanche matin, tandis que les Sang et Or se déplaceront à Brest ce même week-end. Toutefois, la rencontre entre les Nordistes et Paris n'aura pas tout à fait lieu le week-end, puisque celle-ci a été décalée au lundi 23 janvier, à 20h45, à la demande du club francilien. Lionel Messi et sa clique se déplacent en Arabie saoudite pour y jouer un match de gala le 19 janvier et ne seront donc pas disponibles le week-end.Sympa le respect de la Coupe de France.