Patrick Vieira pressenti pour atterrir à Lille

Lille se cherche un coach.Si Olivier Létang, le président du LOSC, ne cesse de répéter à qui veut l'entendre que Christophe Galtier a toujours un an de contrat avec les Nordistes, il ne fait aucun doute quant au fait qu'il va faire ses valises, sûrement pour la Côte d'Azur et l'OGC Nice. Selon L'Équipe , Patrick Vieira figure tout en haut de la liste des potentiels successeurs de « Galette » . Viré de Nice en décembre dernier , il pourrait donc faire le chemin inverse de son homologue.Si son aura et son autorité dans le vestiaire ne font aucun doute, on peut quand même s'étonner de ce choix. L'équipe championne de France irait chercher un coach n'ayant pas vraiment réussi lors de ses deux premiers mandats en tant que numéro un, l'ancienayant entraîné le New York City FC auparavant. Le quotidien français cite également Claudio Ranieri parmi les possibles candidats. L'Italien a quitté la Sampdoria à la fin de cette saison et a déjà entraîné en France, à Monaco puis à Nantes.Qui d'autre que Vi- Héra pour un mariage parfait avec le LOSC ?