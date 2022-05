Dupraz, des bas d'idées

Déjà mal en point en décembre, l'ASSE avait fait le choix de faire confiance à Pascal Dupraz pour sauver le navire Vert. Surfant encore sur la vague du maintien magnifique de Toulouse en 2016, le technicien Haut-Savoyard s'est, cette fois, planté dans ce qu'il affectionne le plus : une mission sauvetage. Une fois passé l'effet mental de l'arrivée du coach, Saint-Étienne n'a jamais montré le visage d'une équipe qui se repose sur des bases à peu près solides.

Dix matchs puis plus rien

« C'est marqué dans quel livre qu'il faut tout de suite aller leur prendre le ballon ? Nous, on est en place. Vous verrez que plus on va reculer, plus on va être serré et plus leurs passes seront difficiles. »

Les préceptes de Pep Guardiola

. Voici comment Saint-Étienne introduisait Pascal Dupraz, le 14 décembre dernier dans son communiqué. Cette fois, l’ancien coach du SM Caen récupérait une équipe distancée de trois points par le barragiste, à vingt journées de la fin du championnat. Plus de temps pour lui permettre de construire une véritable dynamique ? Pourquoi pas, oui. À la fin de l’hiver en tout cas, le fameux effet Dupraz semble fonctionner. Quinze points en huit rencontres entre fin janvier et début de mars. Les Verts, alors barragistes, profitent des performances cataclysmiques de Bordeaux et de Metz pour se donner un peu d’air.Mission accomplie. Trop tôt ? Sûrement. Car l’entraîneur forézien est bien optimiste alors qu’il reste dix matchs dans la saison., explique-t-il à la veille de la réception de Troyes, qui se finira par un nul (1-1). Presque comme un retour de karma, ce rythme de deux points par match disparaît aussitôt qu’il a été évoqué. Sainté ne prend que six points sur les dix dernières journées. Bien loin, trop loin des dix-huit moissonnés sur ce même laps de temps lors de son arrivée à Toulouse.La rupture s’est donc faite pile-poil après dix matchs sur le banc stéphanois, et alors qu’il en restait encore dix à disputer. Sur la première moitié, le coach n’a encaissé que onze pions. Sur la seconde, il en a pris 27. L’ASSE en a bouffé six contre Lorient, quatre contre Marseille, Monaco, et Nice... Pourtant, Dupraz avait insisté sur ce point, sur la friabilité défensive de ses hommes, dès son arrivée., détaillait-il quelques jours après sa prise de fonction à Saint-Étienne. Ce qui avait suivi et cela coïncidait avec la bonne forme de son équipe. Mais peut-être a-t-il manqué d’instaurer de véritables préceptes tactiques.À peine 24 heures après sa nomination, pour son premier entraînement, il annonçait la couleur :. Une séquence qui avait déjà fait débat sur ses qualités de tacticiens, lui qui n’était définit que par le prisme du sauveur, du meneur d’homme. Et c’est même comme ça que l’ASSE l’avait présenté., s’était-il justifié début janvier, tout en indiquant qu’il ne suffisait pas"allez les gars"Finalement, ce dernier match face à Auxerre n’a fait que de montrer les faillites tactiques de son équipe. Qu’on voyait déjà depuis la mi-mars. Mais là, alors que la sacro-sainte dynamique n’existait plus depuis un moment, ses Verts n’ont pu se reposer sur rien. Face aux Auxerrois, bien plus en difficulté physiquement, mais beaucoup plus en place tactiquement, Sainté n’a jamais dominé son sujet. Être condamné par une équipe que Jean-Marc Furlan se tue a faire jouer en se reposant sur la possession est un beau pied de nez pour quelqu’un qui ne porte pas particulièrement ce genre d’aspirations tactiques dans son cœur., avait allumé Dupraz après sa victoire en Auvergne le 13 février (1-2)., s’est-il ensuite vanté. Faire plus de dix matchs sur un banc est peut-être un peu trop long pour le montagnard qui, en plus de ternir sa réputation de sauveur, se case un peu plus dans la catégorie des entraîneurs qui n’arrivent pas à installer le moindre projet de jeu. Qu’il soit chatoyant ou non, d’ailleurs. Faillir dans les grands rendez-vous, quoi de plus

Par Léo Tourbe