Paris renverse le LOSC

Menés et hors du coup pendant plus d’une heure, les Parisiens ont relevé la tête dans les vingt dernières minutes pour punir le LOSC (2-1). Un nouveau succès sans convaincre pour Paris, une nouvelle désillusion pour le champion de France en titre.

Les Dogues sont dans le coup

Di Maria force la décision

PSG (4-3-3) : Donnarumma - Kehrer (Dagba, 65e), Marquinhos, Kimpembe, Bernat (Mendes, 65e) - Gueye, Pereira, Wijnaldum (Draxler, 84e) - Di Maria (Herrera, 90e), Messi (Icardi, 45e), Neymar. Entraîneur : Mauricio Pochettino.



Lille (4-4-2) : Grbic - Reinildo, Djalo, Fonte, Celik - Xeka, Renato Sanches, Ikoné (Weah, 80e), Bamba (Yazici, 90e) - Yilmaz (Onana, 75e), David. Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.

Par Andrea Chazy, au Parc des Princes

Les semaines passent et les matchs se ressemblent pour le PSG et le LOSC. Comme à son habitude, sans Kylian Mbappé et Marco Verratti, Paris a été brouillon voire même inexistant par séquence avant de s’en remettre à ses individualités pour ramener des points à la maison. Comme à son habitude, là-aussi, la partition récitée par le LOSC fut bonne pendant un peu plus d’une heure mais a été plombée par un criant manque de réalisme. Mais le bilan est là : Paris trône plus que jamais en tête du championnat, Lille manque une nouvelle occasion de remonter dans les hauteurs du classement. Un week-end comme un autre en Ligue 1 du côté de la Porte de Saint-Cloud.s’écrie Michel Montana, le speaker du Parc des Princes, à l’aune du dernier ballon touché par Leo Messi. Un ultime contact avec la sphère sur coup franc, plein axe à vingt-cinq mètres, qu’il enverra bien au-dessus de la transversale d’Ivo Grbic avant de sortir à la pause. L’épilogue d’un premier acte à nouveau insipide livré par l’Argentin, à l’image d’une équipe du Paris Saint-Germain sans âme et surtout collectivement d’un faible niveau. Dès le coup d’envoi, le couperet aurait d'ailleurs pu tomber si Gianluigi Donnarumma n’avait pas sorti le grand jeu face à un Burak Yilmaz en manque de confiance.Dans le jeu, les Lillois sont installés et Renato Sanches rayonne dans le cœur du jeu. Le Portugais est aux premières loges lorsque sur une nouvelle attaque rapide nordiste, Yilmaz trouve Ikoné au point de penalty qui manque le break. Le champion de France est dans son match et va logiquement ouvrir le score à la demi-heure de jeu : le « Kraal » enrhume Thilo Kehrer pour servir Jonathan David dans les cinq mètres qui claque son huitième but de la saison en Ligue 1. Une réaction parisienne ? Il y en aura une, et une seule, quand Angel Di Maria manque d’un cheveu l’égalisation après un bon service de Georginio Wijnaldum.Les supporters parisiens n’ont même pas le temps d’intégrer et de comprendre que Leo Messi n’est plus sur la pelouse que Lille n’est pas loin de doubler la mise : trouvé dans la surface parisienne beaucoup facilement, David perd cette fois-ci son duel face au meilleur joueur du dernier Euro. Alors qu’un fan muni d’une écharpe de l’Adana Demirspor passe sur les écrans géants, Jocelyn Gourvennec enrage sur sa touche : son LOSC a les occasions de se mettre à l’abri, mais n’y parvient pas.Nouvelle illustration peu avant l’heure de jeu, où suite à une nouvelle parade de Donnarumma face à Yilmaz, Jonathan David dévisse totalement sa reprise sur un beau service de Sanches. À force de louper, Lille va être puni : Di Maria fait un festival côté gauche et dépose un ballon parfait à Marquinhos au second poteau qui égalise. Un pion qui redonne des couleurs aux Parisiens qui manquent via Icardi l’occasion de doubler la mise dans un premier temps, avant que Di Maria ne se charge d’offrir un succès quasi-inespéré, une nouvelle fois, pour le PSG de Pochettino. Pour le moment, le château de cartes parisien tient debout. Jusqu’à quand ?