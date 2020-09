OM, une chance à saisir

Incapable de s'imposer dans un Classique depuis vingt rencontres, l'Olympique de Marseille a l'occasion de mettre fin à cette vilaine série lors de son déplacement au Parc des Princes face à un Paris Saint-Germain miné par le Covid. Attention tout de même à l'orgueil des Parisiens, moins diminués que contre Lens et pas chauds à l'idée d'enchaîner deux défaites dès le Gcôt"début de saison.

Une chance unique pour l'OM ?

Attention au retour de bâton

Une bête blessée, mais une bête dangereuse

Par Steven Oliveira

Nicolas Sarkozy président de la République.qui cartonne au cinéma. Adèle au sommet des charts, avec son album 21 et son titre. Une série répondant au doux nom de, qui fait son arrivée sur HBO. Neymar qui continue de se faire un nom à Santos, tandis que Kylian Mbappé entre à l’INF Clairefontaine. De son côté, Dimitri Payet est déçu de ne pas pouvoir signer au Paris Saint-Germain et atterrit à Lille. Voici l’état du monde, lors de la dernière victoire de l’Olympique de Marseille face au PSG. C’était le 27 novembre 2011, et le PSG - tout juste racheté par QSI - vivait l’enfer au Vélodrome (3-0).Depuis, l’OM ne s’est plus jamais imposé face au club de la capitale. Pire, ils ont perdu dix-sept des vingt dernières confrontations pour trois matchs nuls. Une série que toute la ville de Marseille aimerait voir s’arrêter, et cela tombe bien. Car l’occasion pour y parvenir enfin est parfaite, avec un Paris Saint-Germain dont une majorité de son effectif a été touché par le Covid qui accueille au Parc des Princes devant seulement 5 000 spectateurs. Ajoutez à cela que les Parisiens ont disputé un match - perdu à Lens (1-0) - trois jours auparavant quand les Marseillais se sont reposés durant deux semaines, et il semble évident que l’OM a une très belle occasion de mettre fin à la série. D’autant plus que Marseille arrive à un Classique en étant devant le PSG au classement, pour la première fois depuis le 9 novembre 2014. Un match que l’OM avait perdu 2-0, au Parc des Princes.Il a beau qualifier ce Classique de match comme les autres, André Villas-Boas connaît l’importance de cette rencontre pour les supporters. L'entraîneur portugais a conscience que le moment est idéal pour enfin s’imposer face à l’ennemi juré, comme il l’a confessé en conférence de presse :Il faut dire que contrairement à son rival, Marseille va très bien. Lui aussi durement touché par le Covid durant l’été - alors même que les joueurs n’ont pas été à Ibiza -, l’OM a désormais récupéré tous ses éléments (hormis Bouna Sarr et Morgan Sanson).Mieux : Florian Thauvin, l’homme qui pensait avoir mis fin à la mauvaise série un soir d'octobre 2017 (2-2) avant qu'Edinson Cavani installe la climatisation au Vélodrome, est enfin de retour après une année sans jouer. Et il est déjà en forme, comme il l’a prouvé lors du match d’ouverture face à Brest où il a ouvert le score (3-2). De quoi faire oublier l’attaquant tant recherché par André Villas-Boas ? Possible. En attendant, l’OM pourra aussi compter sur le retour de son capitaine Dimitri Payet. Qui s’est montré, lui, un peu moins serein que son entraîneur face aux médias :À regarder le match du jeudi 10 septembre opposant le Paris Saint-Germain au RC Lens, il ne paraît pas totalement surréaliste de penser que Marseille pourrait être le favori de ce Classique. Pourtant, Thomas Tuchel - qui a critiqué le calendrier - ne s’est pas caché devant les journalistes :Si l’entraîneur allemand est un peu plus confiant qu’il y a quelques jours, c’est qu’il a pu apercevoir de nombreux retours (Neymar, Leandro Paredes, Ángel Di María et Keylor Navas) à l’entraînement ainsi que l’arrivée du latéral droit Alessandro Florenzi.Les quatre hommes, touchés par le Covid, seront disponibles pour le Classique - au contraire de Marquinhos, Mauro Icardi et Kylian Mbappé -, permettant ainsi au PSG d’avoir une composition d’équipe bien différente que lors du match à Lens. Mais dans quel état seront-ils ? Si Thomas Tuchel ne sait pas encore s’ils pourront débuter ou terminer la rencontre, le docteur André Villas-Boas a donné un début d’explication, toujours en conférence de presse :Le technicien portugais le sait, son équipe va pouvoir s’appuyer sur un ascendant physique pour espérer remporter cette bataille. À condition, bien sûr, de ne pas rentrer au vestiaire à la mi-temps avec un 4-0 comme lors de l’unique Classique disputé l’an dernier. Car en plus du Covid, les joueurs parisiens n’ont pas eu beaucoup de repos en raison du parcours en Ligue des Champions et cette défaite en finale face au Bayern Munich (0-1) . Une défaite qui avait été célébrée dans les rues de Marseille et qui avait donné lieu à quelques chambrages, notamment de la part de Dimitri Payet Si André Villas-Boas comprend l’attitude du peuple marseillais après la défaite en C1 --, Presnel Kimpembe a quant à lui envoyé un message à ses adversaires au micro des médias :C’est donc une bête blessée que Marseille va rencontrer, ce dimanche. L’avantage, c’est qu’elle est donc plus facile à abattre... mais pas prête à mourir.