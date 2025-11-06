S’abonner au mag
La stat que les fans de l’OM préféreraient ne pas voir

La stat que les fans de l’OM préféreraient ne pas voir

OMxit.

Déjà sonné par une défaite amère mercredi soir au Vélodrome face à l’Atalanta, l’Olympique de Marseille collectionne des stats qui démontrent ses difficultés à s’épanouir sur la scène européenne. Il y a peu c’est une série de 13 défaites consécutives en Ligue des champions, bouclée en décembre 2020 face à l’Olympiacos (2-1), qui leur faisait du mal. Aujourd’hui, un autre chiffre pique les yeux puisqu’ils ont concédé une 17e défaite consécutive face à des ressortissants des quatre plus gros championnats européens (Premier League, Serie A, Liga, Bundesliga).

André Ayew comme dernière image

Et cela fait plus de 13 ans que ça dure. En effet, le 22 février 2012, l’OM s’imposait 1-0 face à l’Inter Milan grâce à un but dans le temps additionnel d’André Ayew, en huitièmes de finale allers de Ligue des champions. Depuis, c’est l’hécatombe : 17 revers face aux cadors du Vieux Continent. Les six défaites et le zéro pointé de la phase de poules 2013-2014 (Arsenal, Naples, Dortmund) avaient déjà donné le ton…

Cette saison, Marseille aura au moins deux occasions pour briser la malédiction, face à Newcastle et Liverpool au Vélodrome. Mais avec les hommes de Roberto De Zerbi pointant à une tristoune 25e place du classement de la phase de groupes (3 points), l’optimisme est… très très relatif.

Ouais, mais y avait main !

OM : les lendemains qui déchantent

