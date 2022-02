Paris, le lac du cynisme

À Lille, Paris a fait ce qu’il sait faire de mieux : punir. Une démonstration d’efficacité dans les deux surfaces qui est la marque de fabrique de l’actuel leader de Ligue 1 et des équipes du haut niveau européen. Cette peau fixée au corps de ce PSG-là pose une question : finalement, pourquoi s’acharner à vouloir un PSG différent ?

Full Létal Jacket

Le money-time arrive

Par Andrea Chazy, à Lille

C’est depuis le parking du stade Pierre-Mauroy que les ultras du Collectif Ultras Paris ont suivi la première période de ce Lille-PSG.affichait même la banderole des fans parisiens. Il faut croire que le message adressé au leader de Ligue 1 a été reçu cinq sur cinq. Paris est venu à Lille et a balayé le champion de France en titre en ne lui laissant rien passer d’abord puis en déroulant ensuite. Une bonne copie qui a forcément ravi Presnel Kimpembe, qui a débloqué son compteur en Ligue 1, au micro de Prime Video après la rencontre :Que dire d'autre après ça.Une réaction d’égo ? Le début de quelque chose ? Il ne faut pas se tromper : face à Lille, Paris n’a eu qu’à punir les errances grossières de la formation de Jocelyn Gourvennec pour s’installer dans un fauteuil et se rendre la partie facile. Les deux premiers pions parisiens sont directement liés aux gants en peau de pêche d’Ivo Grbić, le troisième à une relance suicidaire de Sven Botman plein axe qui a profité ensuite à Léo Messi. Résumer la performance parisienne à seulement bien manier le fouet est néanmoins une erreur : en seconde période, on a vu Paris gérer, ne pas s’affoler, continuer à planter, mettre Messi dans de bonnes dispositions et surtout montrer une sérénité et une pléïade de qualités qu’il tardait de revoir. Mais le fait est que les carottes étaient déjà cuites.Finalement, Paris s’est montré sous un visage un poil plus abouti que les dernières semaines. Toujours dans ce style de ne rien laisser passer et d’être efficace dans les deux surfaces. Jocelyn Gourvennec constatait les dégâts en conférence de presse d’après-match :Tout ça, Gourvennec, les observateurs, les fans parisiens le savaient. Pourtant, au bout du compte, le tarif est tombé.Après plus d’un an à la tête du Paris Saint-Germain, après six mois de compétition cette saison, il va falloir s’y faire : Paris ne sera sûrement jamais beau à voir. Mais son cynisme et son efficacité dans les deux surfaces suffisent, pour le moment, à laisser ces stars toujours en course en championnat et en C1. Interrogé à ce sujet, Pochettino ne niait pas :Un point de départ, les échéances à venir le diront : les réceptions de Rennes et du Real les 11 et 15 février prochains permettront d’en savoir un peu plus sur cet étrange objet qu’est le PSG version Pochettino. Chaque année depuis l'arrivée des investisseurs Qatari, le traditionnel refrain "on jugera au printemps" est de mise. Et pour ce Paris là, la donne est clair : tant pis si le cynisme prend le dessus sur le reste.