Peace & Palestino

Alors que la vieille ville de Jérusalem fait face à de nouveaux heurts opposant manifestants palestiniens et forces de l’ordre israéliennes, un club de football a décidé de prendre les devants : le CD Palestino. La formation chilienne a été la première à réagir face à ces événements tragiques. Une cause pour laquelle ses dirigeants se battent depuis plus de 80 ans.

Loin des yeux, près du cœur

2021 : rien ne change

Par Adel Bentaha

Ce dimanche 9 mai, le Club Deportivo Palestino affrontait Colo-Colo pour le compte de la septième journée du Campeonato Nacional. À la victoire sportive (1-2) est venu s’ancrer un geste symbolique encore plus fort. Les joueurs dusont en effet entrés sur la pelouse du Monumental de Macul vêtus de larges keffiehs blanc et noir, emblème historique de la résistance palestinienne. À des milliers de kilomètres de là, l’Esplanade des Mosquées s’embrase. Depuis une semaine, les heurts opposant civils et forces de l'ordre ont fait plus de 200 blessés parmi les manifestants palestiniens et plus d'une dizaine parmi les policiers israéliens. De manière incessante, les jets de pierres et de projectiles divers répondent aux tirs de flashballs et aux bombes lacrymogènes. En cause : un projet d’expulsion visant plusieurs familles palestiniennes dans le quartier de Cheikh Jarrah.Une poudrière dont Tor Wennesland, coordinateur au Proche-Orient pour l’ONU se dit. À ces quelques réactions menées par les Nations Unies, se sont ainsi greffées celles du CD Palestino. Un soutien logique pour le président du club, Jorge Uauy :La « mère patrie » , les immigrés palestiniens l’ont quittée depuis maintenant plusieurs décennies . Fuyant le régime autoritaire mis en place par l’Empire ottoman dans la région, des milliers de personnes s’installent au Chili à la toute fin du XIXsiècle, loin de tout. Seul point commun avec cette nouvelle terre : le christianisme. Marginalisés à leur arrivée, les Palestiniens se décident à fonder leur propre équipe et à s’intégrer tant bien que mal à la vie locale. Le « Palestino Football Club » voit alors le jour en 1920, dans la ville d’Osorno, au sud du pays. Disposant d'un statut amateur et devenue « Club Deportivo Palestino » , l’institution est finalement intégrée au giron du professionnalisme par la fédération (ANFP) en 1952. Promu dans l’élite la saison suivante, le club est sacré champion en 1955 et s’installe définitivement dans le paysage du football chilien. Une identité assumée, marquée d’un maillot blanc, vert, rouge et noir pour la plus grande diaspora palestinienne en dehors du Moyen-Orient et ses 500 000 ressortissants. Le club devient l'un des porte-drapeaux de la Palestine occupée et l’instigateur de plusieurs mouvements de protestation, comme pour cette année.En 2002, le gardien de but Leonardo Cauteruchi avait ainsi arboré un maillot sur lequel le chiffre « 1 » prenait la forme d'une carte de la Palestine dans son intgralité. Une symbolique similaire sera utilisée le 4 janvier 2014 , cette fois par toute l’équipe, à l’occasion de l’ouverture de la saison face à Everton de Viña del Mar. L’affaire atteindra les plus hautes sphères. Le président de la fédération de la communauté juive du Chili, Gerardo Gorodischer, se fondra d’un communiqué cinglant :. La réponse de ses homologues palestiniens le sera tout autant, dénonçantainsi queL'ANFP exhortera alors le Palestino à retirer ces maillots.Nous revoilà donc en 2021. L'équilibre est toujours aussi fragile au Proche-Orient et le CD Palestino fait de nouveau figure de pionnier. Tunique noire sur le dos et keffieh autour du cou : less'expriment, malgré le huis-clos. Une décision prise par, clame Jorge Uauy. Une fierté défendue sur les réseaux sociaux par le capitaine de l’équipe, Luis Jiménez :. C'est donc depuis le Chili que sont arrivées ces vagues de protestations, guidant par la suite celles des footballeurs du Vieux Continent. Et ces dernières ont été nombreuses.Islam Slimani, Alaixys Romao, Tino Kadewere, Nuri Şahin et les éminents Sadio Mané, Riyad Mahrez, Paul Pogba ou encore Alphonso Davies - pour ne citer qu'eux - ont ainsi transmis leurs messages de soutien via les réseaux sociaux. Beaucoup souligneront que la mode des réseaux sociaux et les sempiternelsne permettront jamais de mettre fin à ce terrible conflit. Soit. Mais difficile de ne pas se réjouir de voir des footballeurs utiliser leur influence pour prendre position. Il est également évidemment que porter un keffieh ou un maillot en hommage à la Palestine n'aidera pas à ramener le calme au sein d'une région meurtrie. Cela permet en revanche de mettre la lumière sur certaines injustices et de donner un écho plus important encore à ces revendications. Alors, en attendant que la communauté internationale sorte un tant soit peu de ses poncifs, le football prend, une fois n'est pas coutume, un peu de recul sur un sujet sensible.