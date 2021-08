Özil met Fenerbahçe sur les bons rails face à Demirspor

Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe

Adana Demirspor (4-2-3-1) : Muric - Svensson, Talha, Rassoul, Kaan - Inler, Sinan - Akintola (Dibba, 75e), Belhanda (Ezeh, 62e), Castro (Stambouli, 89e) - Balotelli (Assombalonga, 62e). Entraîneur : Samet Aybaba.



Fenerbahçe (3-4-2-1) : Altay - Tisserand, Szalai, Novak - Osayi-Samuel, Zajc (Tufan, 76e), Gustavo, Kadioglu (Aziz, 46e) - Can, Özil (Sosa, 81e) - Samatta (Dursun, 46e [Sangaré, 70e]). Entraîneur : Vítor Pereira.

QB

Le magicien Öz.Fenerbahçe a démarré sa saison du bon pied en disposant de Demirspor lors de la 1journée du championnat. Le club stambouliote a évité le piège grâce à son capitaine Mesut Özil. Pas de coup de génie du soyeux gaucher, mais un but précieux dans la cage désertée par le portier, après un déboulé d'Irfan Can Kahveci, 13 secondes seulement après la reprise (46). Le promu et ses nouvelles stars n'ont pas démérité. Si Luis Gustavo a trouvé la barre du gauche, les locaux ont fait souffrir leur adversaire. La frappe de Lucas Castro a été repoussé par le poteau (33), et Altay Bayındır a brillé en repoussant les tentatives de Mario Balotelli (45+1) et Jonas Svensson (71). Malgré d'ultimes occasions pour Pa Dibba (83) et Gökhan İnler (86), l'égalisation n'arrivera pas. Bright Osayi-Samuel aurait même pu faire le break sans une parade d'Arijanet Murić (90+5).Les étoiles de Demirspor attendront un peu avant de scintiller.