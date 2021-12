Marseille, froid au but

Ce mercredi, à la Beaujoire, l'Olympique de Marseille n'a encaissé aucun but. Et il n'en a marqué qu'un seul. En clair, il a pris trois points, de la manière la moins spectaculaire possible : et c'est la troisième fois que l'OM fait le coup sur les quatre derniers matchs de championnat. Il faut se rendre à l'évidence, le dauphin de Ligue 1 est devenu glaçant de pragmatisme. Et délaisse, peu à peu, sa réputation d'équipe électrisante.

Jorge Sampaoli était aux anges en conférence de presse, ce mercredi soir, après la victoire étriquée de son Olympique de Marseille devant Nantes, à la Beaujoire. Et pourtant, alors même que les Canaris étaient réduits à dix dès la demi-heure de jeu après l'expulsion de Nicolas Pallois, les Marseillais n'ont inscrit qu'un seul but. C'est Gerson qui s'en est chargé, d'une délicieuse volée en pivot du pied gauche sur un centre de Dimitri Payet. Cette rencontre, l'OM l'a maîtrisée, de bout en bout ou presque ; le retour dans le match des Nantais n'a quasiment jamais été une option. Mais il est tout de même surprenant d'entendre le coach argentin saluer avec autant d'enthousiasme la prestation de ses joueurs, qui l'ont emporté par la plus petite des marges contre un adversaire de la deuxième partie de tableau. L'important, semble-t-il, ce n'est plus de partir quoi qu'il en coûte à l'abordage avec ce que cela demande de courage et de romantisme ; l'important, maintenant, c'est d'être solide.Et défensivement, les statistiques de l'OM en championnat ne sont rien d'autre qu'impressionnantes. Meilleure défense de Ligue 1 à égalité avec l'OGC Nice, moins d'un but encaissé par match en moyenne, deux buts encaissés sur les sept dernières rencontres, aucun depuis quatre matchs, huit clean sheets (soit autant que la saison dernière), on pourrait continuer encore longtemps avec des chiffres dans le genre. En revanche, l'OM est la douzième attaque. Bien malin celui qui aurait annoncé en septembre, après la première journée de championnat à Montpellier et son come-back spectaculaire, que le déséquilibre pencherait de ce côté-ci du terrain trois mois plus tard.Une évolution qui n'est cependant pas le fruit du hasard, et qui devient clairement visible sur le terrain. Cette équipe marseillaise ne s'épuise et ne s'expose plus en proposant un pressing haut et de tous les instants ; elle est beaucoup plus prudente. Sa défense à trois est devenue une défense à quatre, puisque Valentin Rongier occupe maintenant le couloir droit presque en permanence, alors que Luan Peres a glissé dans le couloir gauche - ce qui en fait un latéral très peu offensif. Mattéo Guendouzi, toujours aussi remuant et clef de voûte du milieu de terrain phocéen, aurait pu marquer ce mercredi soir s'il n'avait pas tant tergiversé devant Alban Lafont, mais il n'est plus aussi porté vers le but adverse qu'il a pu l'être au cours du mois de septembre. Autant de choix tactiques qui illustrent que l'OM a changé de logiciel : celui d'un football moins flamboyant, mais qui fait marquer des points.L'Olympique de Marseille, au sortir de la seizième journée de championnat et avec un match en retard face à Lyon, est ainsi le dauphin du Paris Saint-Germain. Cette place, il la doit plus à la forteresse qu'il a su créer au fil des journées qu'à son attirail offensif qui pèche depuis plusieurs semaines, et qui peine à faire autre chose que s'en remettre à l'exploit individuel de l'un de ses hommes en forme. Face à Nantes, Payet et Gerson ont été les plus dangereux. Il y a quelques semaines, c'est Cengiz Ünder qui avait sauvé les meubles à plusieurs reprises. L'électrochoc reçu au Vélodrome face à Lens, fin septembre, qui avait dévoilé au grand jour les carences du pressing haut marseillais, est sûrement pour quelque chose dans ce virage en épingle opéré par Jorge Sampaoli. Car aujourd'hui,est un coach qui se satisfait d'abord d'avoir, comme il l'a dit après la victoire à la Beaujoire. L'OM enclenche doucement, mais sûrement sa marche en avant : après avoir traversé une période difficile ces dernières semaines, il s'est transformé en une équipe froide de pragmatisme. C'est sa solution pour se remettre à l'endroit dans la course au podium, et espérer tenir dans la durée avec un effectif pas si élargi qu'il n'en a l'air. Une solution temporaire ? C'est ce qu'a laissé entendre le coach argentin, après la victoire face à Troyes dimanche dernier :En attendant, l'OM gagnera peut-être. Mais il gagnera petit.