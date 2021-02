Olivier Ntcham se pose à l'OM

2

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le choix pour la météo a été vite fait.Kevin Strootman au Genoa, Morgan Sanson à Aston Villa et Nemanja Radonjić au Hertha Berlin, l'Olympique de Marseille avait vraisemblablement fait de la place pour accueillir un nouveau milieu de terrain. Et c'est Olivier Ntcham (24 ans) du Celtic qui débarque à l'OM, en prêt avec une une option d'achat fixée aux alentours de six millions d'euros. L'international espoir français, passé par Manchester City et le Genoa, a disputé 23 matchs cette saison avec Glasgow pour un but et une passe décisive.Ntcham sur la Canebière, Ntcham sur le Vieux-Port.