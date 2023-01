Roberto Martínez prend la tête de la sélection du Portugal

Um novo ??́??? ao serviço de Portugal ??: bem-vindo, Mister Roberto Martínez! ? #VesteABandeiraA new ?????? at ?? service: welcome, Coach Roberto Martínez! ? #WearTheFlag pic.twitter.com/TCDe3yzJr9 — Portugal (@selecaoportugal) January 9, 2023

En voilà un qui n’est pas resté longtemps au chômage.Après la Belgique, Roberto Martinez va retrouver la péninsule ibérique : l'Espagnol devient officiellement le nouveau sélectionneur de l’équipe du Portugal . Éliminé prématurément avec la Belgique en phase de poules de la Coupe du monde 2022, l’ancien milieu de terrain a été choisi pour prendre la tête de la. Celui qui a amené la Belgique à son meilleur résultat en Coupe du Monde (troisième en 2018) sera chargé de lancer un nouveau cycle avec la sélection portugaise, éliminée en quart de finale contre le Maroc. Martínez prend la suite de Fernando Santos , sur le banc portugais depuis 2014 et vainqueur de l’Euro 2016. Il devient le premier sélectionneur non lusophone de l’histoire du pays. L’ancien manager d’Everton devra notamment gérer le cas délicat de Cristiano Ronaldo. Pour sa première conférence de presse, il a d’ailleurs déclaré vouloir s’appuyer sur. Il dit aussi vouloir prendre ses décisionsTout cela avec un seul objectif : amener sa nouvelle sélection le plus haut possible à l’Euro 2024 en Allemagne.