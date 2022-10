Nuit rouge à Rio : Flamengo remporte la Coupe du Brésil

É DE ARREPIAR! Se liga como foi a EXPLOSÃO da torcida do Flamengo após o último pênalti do Rodinei! ABSURDOOO! pic.twitter.com/Qi42mdqWW9 — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) October 20, 2022

Et Rio de Janeiro s’est embrasée.L’immense cuissot de Rodinei n’aura jamais été autant apprécié que ce jeudi soir d’octobre par les supporters du Flamengo. En rouge et noir ils ont patienté jusqu’au bout du suspense pour triompher des Corinthians, lors de la finale la plus attendue de l’histoire de la coupe du Brésil. C’était la première fois que les deux clubs les plus populaires du pays s’affrontaient à ce niveau de la compétition. Après un match aller assez insipide (0-0) à São Paulo il y a une semaine, le retour dans un Maracanã bouillant fut d’un tout autre calibre. Dès la 7minute, les trois meilleurs joueurs du Fla combinent pour donner l’avantage aux Rouge et Noir : De Arrascaeta au centre sur la gauche, Everton Ribeiro à la déviation, l’immense Pedro à la finition du gauche devant un Cassio trop court. Ce n’est pas pour rien que les deux derniers cités sont parmis les seuls joueurs évoluant au Brésil cités dans les « probables » participants à la Coupe du monde au Qatar.À partir de là, le scénario est limpide. Flamengo joue tranquille et précis face à des Corinthianos valeureux mais brouillons dans les trente derniers mètres. Hors-jeu pour quelques millimètres, De Arrascaeta (élu meilleur joueur de la compétition) voit même le but de la sérénité refusé (32). À la fin de la première période, on imagine mal les joueurs du club de São Paulo inverser la tendance. Entre le onze cher, plus talentueux, du Flamengo (Pedro, Gabriel Barbosa, David Luiz, Vidal) et l’équipe laborieuse et plus anonyme des Corinthians, la différence semble nette.Mais le club de l’idole Sócrates a du cœur. Lesreviennent sur la pelouse conquérants, prenant clairement le match à leur compte. Manque toujours ce toucher, cette avant-dernière passe. En face, Flamengo, malgré la folie des fans en tribune, recule. Vítor Pereira, l’entraîneur des Corinthians, lance alors les deux acteurs principaux du dernier acte : Giuliano, puis Mateus Vital. À la suite d'un centre, le premier profite d’un cafouillage et égalise. En coupe du Brésil, il n’y a pas de prolongations. Après des dernières minutes plus Status Quo que The Clash, c’est l’heure des tirs au but.D’un côté, Cassio, légende du club, garde le but des Corinthians. De l’autre, le très bon Santos porte les espoirs de la grande majorité des 61 156 spectateurs. Il n’aura rien à faire pour donner la victoire aux siens. L’arrière gauche de Flamengo, l’ex-madrilène Filipe Luís, manque pourtant le premier penalty de la séance, dévié par Cassio. Mais la quatrième tentative des Corinthians, celle de Fagner, s’écrase sur la barre. Septième tireur, Mateus Vital envoie un immense drop. C’est un de ses centres qui était à l’origine du but égalisateur, personne ne s’en rappellera. Rodinei, lui, n’a rien fait du match avant de sortir la coupe du Brésil de sa cuisse.Premier titre de la saison pour Flamengo, avant la finale de la Copa Libertadores, le 29.Santos - Rodinei, David Luis, Leo Pereira, Filipe Luís - Thiago Maia (Fabrício Bruno, 70), Vidal (Matheuzinho, 63) - Everton Ribeiro , De Arrascaeta (Victor Hugo, 78) - Gabriel Barbosa, Pedro (Éverton, 78).Dorival Júnior.Cassio - Fagner, Gil, Balbuena, Fabio Santos, Lucas Piton (Adson, 45e, Gustavo Mosquito, 90) - Du Queiroz (Giuliano, 67), Vera (Maycon, 78), Renato Augusto - Yuri Alberto, Roger Guedes (Mateus Vital, 78).Vítor Pereira.