Nike se paye Liverpool

#LFC announces multi-year partnership with Nike as official kit supplier from 2020-21. https://t.co/eqJlwZat12 — Liverpool FC (@LFC) January 7, 2020

Nike ta Mer(sey).Équipé par New Balance depuis 2015, Liverpool va changer de bord. Dès la saison prochaine, lesarboreront de nouvelles tuniques griffées de la virgule de Nike. La firme de l'Oregon habillera donc l’ensemble des équipes du club, le staff technique ainsi que les collaborateurs de la Liverpool Football Club Foundation. Un changement qui coïncide avec l’ouverture, prévue dans les prochains mois, du nouveau centre d’entraînement du club. Pour la durée et le montant du contrat, on en est au stade des rumeurs, mais en attendant le 1juin, date à laquelle le futur maillot serait officiellement présenté, certaines sources évoquent un partenariat de dix ans, rémunéré à auteur de 30 millions d'euros par saison.La virgule la plus chère du monde.