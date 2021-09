Nice-OM se jouera au stade de l'Aube

RB

Changement de décor.On savait que le match entre Nice et l’Olympique de Marseille - arrêté le 22 août dernier après de graves débordements - serait rejoué mercredi 27 octobre, à 21h. On sait maintenant où cette rencontre entre Aiglons et Olympiens aura lieu. D’après les informations de, les deux formations s’affronteront au stade de l’Aube , l’antre habituelle de l'ESTAC Troyes. Une rencontre qui, comme prévu par la commission de discipline de la LFP, se déroulera à huis clos.La quête de ce terrain neutre n’a pas été des plus aisées. Il a déjà fallu écarter les stades de la ligue Méditerranée, pour des raisons évidentes de proximité géographique avec les deux clubs concernés. Il était aussi nécessaire de trouver une enceinte équipée pour la goal-line technology et le VAR (ciao Gueugnon).précise également que de nombreux clubs ont refusé d’accueillir ce match , par peur d’abîmer leur pelouse. Avant, donc, que l’ESTAC n’ouvre généreusement ses portes.Et si on refilait le point retiré à Nice au promu troyen ?