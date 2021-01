Naples s'effondre face au Spezia Calcio

Napoli (4-2-3-1) : Ospina - Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui - Fabián Ruiz (Llorente, 83e), Bakayoko (Elmas, 76e) - Politano (Petagna, 53e), Zielinski (Lobotka, 76e), Insigne - Lozano. Entraîneur : Gennaro Gattuso.



Spezia (4-3-3) : Provedel - Vignali, Terzi, Ismajli, Marchizza (Ramos, 90e) - Maggiore (Saponara, 90e), Agoumé, Deiola (Pobega, 46e) - Agudelo (Gyasi, 46e), Nzola, Farias (Erlic, 79e). Entraîneur : Vincenzo Italiano.

Sensation au stadio Diego Armando Maradona.Imprécis et punis par une équipe du Spezia Calcio ultra-réaliste, les Napolitains ont chuté à domicile face au promu (1-2) à l'occasion de la seizième journée de Serie A.Ultra-dominateurs en première période mais incapables de réussir à tromper un Ivan Provedel tantôt chanceux et tantôt brillant, c'est lors du second acte que tout va basculer. Gennaro Gattuso pense trouver la clef en faisant entrer Andrea Petagna. Bingo, puisque cinq minutes après son entrée en jeu, l'ancien bomber de la SPAL donne raison à son coach en trompant enfin Provedelen reprenant un centre de Giovanni Di Lorenzo côté droit.Les visiteurs semblent démunis mais vont finalement réaliser le coup parfait quand l'entrant Tommaso Pobega est percuté par Fabián Ruiz dans la surface des Le buteur français M'Bala Nzola ne tremble pas et égalise, inscrivant au passage son huitième buts en douze matches. Si Ardian Ismajli est exclu plutôt sévèrement pour un second jaune suite à un coup de coude sur Petagna à dix minutes du terme, le club de La Spezia va même aller chercher une troisième victoire cette saison : le duo Nzola-Pobega s'illustre encore avec le premier qui trouve le poteau droit de David Ospina et le second qui vient conclure de près. Le Napoli ne peut s'en prendre qu'à lui-même, et le visage de Gattuso au coup de sifflet final ne disait rien d'autre.