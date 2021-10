Naples glace le Torino

Napoli (4-2-3-1) : Ospina - Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui - Anguissa, Fabian - Politano, Zieliński, Insigne - Osimhen. Entraîneur : Luciano Spalletti.



Torino (3-4-2-1) : Milinković-Savić - Djidji, Bremer, Rodríguez - Singo, Lukić, Mandragora, Aina - Linetty, Brekalo - Sanabria. Entraîneur : Ivan Jurić.

Lesfont le grand huit.Au terme d'un match ouvert et riche en occasions, le Napoli est parvenu à faire tomber le Toro grâce à un coup de casque de Victor Osimhen en fin de rencontre (1-0).D'entrée de jeu, le Napoli prend la rencontre du bon bout, mais Lorenzo Insigne voit son penalty « jorginhesque » stoppé par Vanja Milinković-Savić. Avant la pause, Matteo Politano empêche Osimhen d'ouvrir le score et Giovanni Di Lorenzo voit son but refusé à l'heure de jeu pour une position de hors-jeu. Le Torino veut profiter du manque de réalisme napolitain, après un poteau d'Hirving Lozano, mais Josip Brekalo trouve un énorme David Ospina sur sa route avant d'envoyer la balle du hold-up juste au-dessus de la transversale quelques minutes plus tard.Deux occasions manquées payées cash quand Osimhen s'envole pour inscrire son cinquième but de la saison et délivrer le Diego Armando Maradona. Huit victoires après huit journées, comme en 2017-2018 sous Maurizio Sarri, et voilà Naples qui trône toujours en tête de la Serie A. Prochain rendez-vous en championnat ? Un Roma-Naples qui s'annonce explosif.