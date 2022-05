Nantes prolonge la fête contre Rennes

Quatre jours après avoir remporté la Coupe de France, le FC Nantes s'est payé le Stade rennais (2-1), surfant sur son euphorie et éteignant quasiment les rêves de podium du rival à deux journées de la fin du bal. Et l'homme du match s'appelle encore Nicolas Pallois.

Tait et Coulibaly mettent de la couleur

La semaine de Pallois

Nantes (4-2-3-1) : Lafont - Corchia, Castelletto, Pallois, Fábio - Moutoussamy, Cyprien (Kolo Muani, 68e) - Bukari (Appiah, 67e), Blas, Geubbels (Merlin, 67e) - Coulibaly (Coco, 82e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.



Rennes (4-3-3) : Gomis - Traoré, Omari, Santamaria, Truffert (Meling, 74e) - Martin (Ugochukwu, 82e), Tait, Majer (Guirassy, 74e) - Bourigeaud (Tel, 81e), Laborde (Doku, 74e), Terrier. Entraîneur : Bruno Genesio.

Ce sont des lendemains qui chantent au FC Nantes et c'est une sensation que la Maison jaune n'avait pas connue depuis bien trop longtemps. Quatre jours après leur triomphe au Stade de France et le premier trophée remporté par le club depuis 21 ans, les Canaris ont poursuivi la fête en remportant le derby breton contre Rennes (2-1) dans une Beaujoire comblée et festive. Antoine Kombouaré avait annoncé avant la rencontre que les célébrations attendraient le dernier match de la saison, ses joueurs lui ont confirmé qu'ils n'étaient pas encore en vacances. Au grand désespoir du rival rennais, qui voit ses rêves de podium s'éloigner avant la réception de l'OM, qui ne sera donc pas une finale pour la 2place.Pour éviter les effets de la gueule de bois, Antoine Kombouaré avait choisi de faire tourner et de repartir au combat avec la moitié de son équipe titulaire le week-end dernier au Stade de France, Randal Kolo Muani et Moses Simon débutant notamment sur le banc. Dans un stade coloré malgré la fermeture de la Tribune Loire, les Rennais ont d’abord affiché un visage timoré, laissant Osman Bukari se chauffer au milieu des défenseurs rouge et noir. Pour se mettre la tête à l’endroit, les Bretons s’en sont remis à Martin Terrier, impressionnant dans ses prises de balle et dans tous les bons coups, même si sa frappe trop molle et le coup de tête de son copain Gaëtan Laborde n’ont pas fait trembler Alban Lafont. Ce dernier a finalement été surpris par une reprise du droit de Flavien Tait après un joli mouvement et une nouvelle passe décisive de Benjamin Bourigeaud. Un temps fort récompensé puis une domination pas concrétisée, Lafont repoussant le pétard de Terrier et Bourigeaud trouvant l’extérieur du poteau droit du portier nantais. Une aubaine pour les Canaris et pour Bukari, qui ont profité du manque d’agressivité d’Adrien Truffert et de Baptiste Santamaria pour se faufiler dans la surface et adresser un centre fort repris de la cuisse par Kalifa Coulibaly pour égaliser. À point nommé pour faire exploser la cocotte minute jaune et vert avant le repos.Dès le retour des vestiaires, Coulibaly a surfé sur la vague en tentant d'entrée de jeu un tir lointain improbable, laissant ensuite la partie se jouer parfois sur un faux rythme entre des Nantais très décontractés, mais appliqués, et des Rennais ne développant pas leur football champagne habituel et peinant à mettre en difficulté l'arrière-garde jaune et vert. En l'absence d'opportunités dans la surface, le premier buteur Tait a pris sa chance deux fois en moins de dix minutes sans parvenir à faire craquer Lafont, très heureux de voir Laborde manquer la balle de 2-1 au second poteau à la suite d'un corner. Le moment choisi par le technicien nantais pour amener du sang frais, dont Kolo Muani, ovationné par tout le stade. Mais son coéquipier Nicolas Pallois, déjà héroïque lors de la finale de Coupe de France, lui a volé la vedette en claquant une volée monstrueuse du gauche pour tromper Alfred Gomis et donner l'avantage à Nantes. Un pion célébré par le défenseur aux cuissots impressionnants devant un parcage rennais désespéré. À l'image de l'équipe de Bruno Genesio sur le terrain, dont les changements tardifs n'ont rien changé à l'histoire ni au visage de son équipe, encore une fois battue par une équipe du top 10 et qui va finir la saison avec la peur de tout perdre. Le FC Nantes, lui, peut rester sur son nuage et continuer à savourer.