Nainggolan : « En Belgique, ils ne vivent pas pour leur équipe nationale »

AL

Radja sort la sulfateuse.Après avoir porté la tunique des Diables Rouges à 30 reprises entre 2009 et 2018, Radja Naingollan ne fait désormais plus partie des petits papiers de Roberto Martinez, à qui il a déjà fait savoir ses quatre vérités . Dans une interview accordée à Sport/Foot Magazine ce mercredi, le Ninja raconte son point de vue sur son équipe nationale., explique l'intéressé. Avant de poursuivre :"Oh, ici on est contre l'équipe nationale belge, l'ambiance c'est chaud."L'ancien joueur de l'Inter Milan et de la Roma est aussi revenu sur le manque de résultats de la Belgique lorsque les plus grosses échéances arrivent.La défaite face au Pays de Galles en quart de finale de l'Euro 2016 (3-1) en est d'ailleurs sûrement le meilleur exemple., conclut Nainggolan.Et ce n'est pas Kevin De Bruyne qui va le contredire.