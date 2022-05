Monza dégomme la tour de Pise pour accéder à la Serie A

QB

Silvio Berlusconi retombe toujours sur ses pattes.C'est historique : Monza évoluera en Serie A pour la toute première fois en 2022-2023. Le club de Silvio Berlusconi et Adriano Galliani a écrit la plus belle page de son livre ce dimanche sur la pelouse de Pise. Vainqueurs 2-1 du barrage aller, les Lombards ont joué avec le cœur de leurs supporters lors du retour. Après neuf minutes de jeu, c'est Pise qui était virtuellement dans l'élite grâce aux buts d'Ernesto Torregrossa (1) et Hjörtur Hermannsson (9).Action, réaction : José Machin (20) et Christian Gytkjær (79) ont marqué pour remettre lessur les rails de la qualif'. Emballé, c'est pesé ? Pas tout à fait... Giuseppe Mastinu a arraché la prolongation en marquant le but du 3-2 à la 90. Mais Luca Marrone (96) et Gytkjær, encore lui (101), ont enfoncé le clou pour offrir une victoire 4-3, mais surtout une place en Serie A, à l'ancien club de Kevin-Prince Boateng, Patrice Evra et Christophe Galtier.Pise attendra son tour.