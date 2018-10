Montpellier freiné à Guingamp, Nîmes a perdu la recette

Angers revient de nulle part pour sauver un point contre Strasbourg et son gardien en feu (2-2), Nîmes ne sait plus marquer et sert un 0-0 devant Reims, Ghoddos continue de régaler un Amiens vainqueur de Dijon (1-0), et Guingamp et Montpellier se quittent bons amis après un long combat à dix contre dix (1-1). Vive la Ligue 1 !

28

Les résultats du soir

Si cette soirée était un produit Conforama : la loctite super glue 3

Le produit défectueux : Marcus Thuram

Le chiffre : 5

Le vrai héros de la soirée : Sels

Dans le reste de la déco...

Si le compteur buts est resté bloqué à sept ce soir, on doit en grande partie le reprocher à nos chers gardiens, inspirés jusque sous la pluie de Guingamp ou d' Angers . Hormis leSels, Butelle n'a pas démérité en gardant les siens dans le match à 2-1, et Johnsson a sauvé les miches de l'EAG contre Montpellier en sortant une énorme parade à la dernière minute. Dans le même temps, le goal rémois Mendy a renvoyé les fougueux attaquants nîmois à la niche.À peine sorti de l'atelier, déjà cassé. Le chronomètre affichait simplement six minutes de jeu lorsque l'attaquant guingampais s'est fait exclure pour un coup de coude pas suffisamment discret sur Daniel Congré. Ce n'était vraiment pas la peine de se presser pour revenir de blessure.Cinq buts pour Lebo Mothiba Strasbourg ), trois buts + deux passes dé pour Saman Ghoddos Amiens ). Au moment de faire le plein de fournitures cet été, ces deux-là n'étaient pas en haut de la liste. Mais ils réalisent l'un et l'autre un début de saison monstrueux.Un héros d'autant plus magnifique que tout s'envole pour lui à la 93minute. Avant ça, les Angevins ont longtemps cru qu'ils ne le tromperaient jamais. Menée 1 puis 2-0, la Juventus du Maine-et-Loire a tenté de rentrer la baballe dans le but strasbourgeois par tous les coins. Avec cinq gros arrêts - dont un penalty repoussé devant Mangani -, Matz Sels était toujours là pour la dégager au loin. Finalement, Capelle (58) et Thomas (93) ont permis à Angers de s'en sortir avec un point. Mais quel match du gardien strasbourgeois...La semaine dernière, il était la superstar du derby remporté face au Nîmes Olympique , qu'il avait brillamment survolé. Ce soir, Florent Mollet s'est fait jeter comme un malpropre par l'arbitre après deux jaunes récoltés en quarante petites minutes. Le carrosse, la citrouille, tout ça. David Guion est-il le nouveau Francis Gillot ? Quatrième 0-0 en cinq matchs pour le Stade de Reims , sérieusement ?Enfin un peu de consistance pour notre mauvais garçon préféré. Sous la pluie guingampaise, la larme d’Andy n’a pas coulé. Et pour cause : l'attaquant du MHSC s'est fait plaisir en ouvrant la marque d'un amour de reprise de volée.On l'avait presque oublié, mais Nico Benezet n'est pas uniquement un community manager de talent : c'est aussi un bon petit joueur de foot. Impliqué sur trois des quatre derniers buts inscrits par l'EAG, le meneur de jeu a rapporté un nouveau point à son club ce soir. Nico Beneasy.Mais quelle bande d'allumeurs, ces Nîmois ! Ça commence la saison en marquant huit pions par match, et depuis qu'ils ont terminé de nous persuader qu'il fallait absolument mater leurs matchs, ils n'en collent plus un seul. Troisième rencontre consécutive sans but pour des Crocos qui ne mordent plus.