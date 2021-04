Montpellier et Toulouse dans un trou de souris, Canet refait le coup

1

Châteaubriant 0-1 Montpellier

Saumur 1-2 Toulouse

? Canet est toujours chaud ! Les tombeurs de l'OM au tour précédent ouvrent le score contre Boulogne grâce au joli geste de Yohan Bai ⚽Suivez les 8es de finale de la Coupe de France sur Eurosport 2 et https://t.co/7qbNJch1A0 #CRFCUSBCO https://t.co/cCCM0muIDD pic.twitter.com/fJZeYwuKRL — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 7, 2021

Après Alès (1-2), Montpellier continue de passer les tours ric-rac. Les Voltigeurs (N2) ont regardé les Héraultais dans les yeux en première période (avec notamment une grosse situation dès la deuxième minute), même si Stephen Mavididi aurait pu ouvrir le score avant la pause si son coéquipier Elye Wahi ne s'était pas placé sur la trajectoire. Un quart d'heure après la reprise, c'est un coup de patte de l'esthète Florent Mollet qui a laissé Clément Milon constater les dégâts et sorti le MHSC du traquenard (61). Les Castelbriantais ont ensuite dû sauver un ballon sur leur ligne (68) et leur poussée de fin de partie n'a pas été récompensée. Toujours un plaisir pour Michel Der Zakarian de venir gagner en Loire-Atlantique, surtout quand Waldemar Kita n'est pas dans les parages Fin de parcours pour Anthony Dauvergne et sa troupe (N3) face au deuxième de Ligue 2. Après un penalty converti par Stijn Spierings (20) à la suite d'une main de Ronan Touzet dans la surface, Wail Bouhoutt avait pourtant logiquement égalisé douze minutes plus tard grâce à un gros travail de Brandon Bokangu (32). Mais en deuxième, le jeune milieu suisse Samuel Kasongo (18 ans), pour sa première entrée avec les pros, a doublé la mise pour le Téfécé (67). C'est bien le seul Toulousain qui se souviendra du stade des Rives du Thouet de Saumur. C'est moins prestigieux que l'OM au tableau de chasse, mais ça reste une performance de plus : le Canet Roussillon FC de Farid Fouzari (N2) s'est offert Boulogne-sur-Mer et continue son parcours vers les quarts. Avec un petit hold-up, cette fois : bourreau de Marseille au tour précédent, Quentin Bai a repris de volée une galette de son latéral Quentin Martin (42) et signé l'unique pion de la rencontre sur la seule frappe cadrée des Catalans. Les visiteurs ont tout tenté (treize tentatives dont six cadrées), mais Maxime Ferry - remplaçant de Damien Graves - a tenu la baraque. Et il n'y a même pas eu besoin d'un coup franc de Jérémy Posteraro.