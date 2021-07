Monaco ira à Prague, le Celtic prend la porte

Supérieur au Rapid Vienne (2-0, 3-2 en cumulé), le Sparta Prague défiera Monaco au troisième tour de qualification. Ça passe aussi pour l'Olympiakós, le CFR Cluj et une Étoile rouge de Belgrade passablement énervée tandis que le Celtic s'est fait avoir en prolongation sur la pelouse de Midtjylland. Sans surprise, Galatasaray a continué de s'enfoncer.

Par Alexandre Lazar

Servi sur un plateau par l'inusable Mathieu Valbuena après un gros travail de Pape Abou Cissé, Giorgos Masoúras a permis à un Olympiakós très touché par les blessures de finir le job sans se fouler en Azerbaïdjan. 2-0 en cumulé, et un duel en apparence défensif face à Ludogorets qui se profile au troisième tour.Dominateur et vainqueur sur le fil en Arménie à l'aller (1-0), le cosmopolite Sheriff Tiraspol (un seul Moldave sur la pelouse, naturalisé) a remis ça dans son antre, tout en vendanges. L'aventure continue, et le rêve est permis face à l'Étoile rouge.Après s'être fait très peur pendant une grosse mi-temps à l'aller (2-1, score final), le CFR Cluj a usé de son score préférentiel à domicile ces dernières saisons face à de vaillants Gibraltariens, qui auront fièrement représenté les leurs. À noter le pion du défenseur central franco-congolais Mike Cestor , à la suite d'un beau triangle en une touche avec Mateo Sušić et Rúnar Már Sigurjónsson, auteur par la suite d'une merveille de coup franc. Elle va être sympa, cette revanche face aux Young Boys Une superbe volée du gauche de Callum McGregor à la suite d'un corner, limpide et à l'entrée de la surface, à laquelle a répondu Awer Mabil d'une tête rageuse au point de penalty. 1-1 comme à l'aller, avant que le jeune Raphael Onyedika (vingt ans) ne fasse basculer le sort de l'opposition la plus équilibrée de la soirée en faveur des locaux. Gros échec pour les, alors que Midtjylland peut toujours espérer jouer la coupe aux grandes oreilles pour la deuxième année de suite. Pour ça, il faudra franchir un nouvel obstacle de taille : le PSV.Galatasaray est en reconstruction... et ça se voit. Démolis par le PSV à Eindhoven (1-5) , les Stambouliotes n'avaient que peu d'espoir de rabattre les cartes et ont traversé la rencontre telles des âmes en peine en multipliant les séquences de possession stérile. Le léger battement d'aile ? Seulement une fois que les visiteurs ont été réduits à dix. Facile, trop facile pour les Néerlandais, tueurs même sans Donyell Malen Face à des Slovènes accrocheurs et tenaces, Ludogorets est toutefois parvenu à passer la seconde après le nul vierge à Murska Sobota. Le prochain défi grec s'annonce de taille.pour les Jeunes garçons... jusqu'à l'heure de jeu et ces deux pions en trois minutes des Slovaques, qui ont également raté un penalty par Rafael Ratão. L'exploit était encore loin toutefois, la suppression de la règle du but à l'extérieur ayant fortement pénalisé le Slovan, pratiquement obligé de s'imposer en Suisse malgré son très bon nul (0-0) à l'aller.Cataclysmiques aux Kazakhstan il y a une semaine, lesde Deki Stanković ont remis l'église Saint-Sava au milieu du village en pliant l'affaire en 45 minutes. Aleksandar Katai, auteur d'un doublé (frappe des 30 mètres et coup franc), Loïs Diony , Mirko Ivanić et Filippo Falco ont fait rugir un Marakana qui se met à nouveau à rêver de la fièvre des grandes soirées européennes. Désormais, qui de l'Étoile ou du Sheriff brillera le plus ? Mais où est passé le Rapid ? Séduisants à l'aller, lesont implosé dans le jeu, à défaut d'être totalement largués au tableau d'affichage. Un écart de deux buts qui suffit pourtant à reverser les Autrichiens en Ligue Europa, alors que le Sparta Prague se dressera sur le chemin de Monaco dès la semaine prochaine.