Monaco glace la Real Sociedad et composte son billet

AS Monaco (4-4-2) : Nübel - Sidibé, Badiashile (Disasi, 68e), Maripán, Henrique - Golovine, Fofana, Jean Lucas, Diop (G. Martins, 76e) - Volland (Matsima, 90e+2), Ben Yedder (Boadu, 76e). Entraîneur : Niko Kovač.



Real Sociedad (4-3-3) : Ryan - Zaldua (Gorosabel, 46e), Elustondo, Le Normand, Muñoz - David Silva (Barrenetxea , 46e), Zubimendi, Merino (Turrientes, 66e) - Januzaj (Portu, 76e), Isak (Sörloth , 74e), Oyarzabal. Entraîneur : Imanol Alguacil.

Monaco valide son ticket.En position favorable pour se qualifier au deuxième tour de C3, les joueurs de la Principauté n'ont pas failli en s'imposant avec du caractère face à la Real Sociedad à Louis-II (2-1).Les hommes de Niko Kovač ont été sérieux dès le coup d'envoi en pressant haut les Espagnols et en récupérant quelques bons ballons. Pourtant, le dernier geste a fait défaut aux Monégasques, qui se sont rattrapés sur l'ouverture du score. Après un bel une-deux entre Golovin et Ben Yedder, le Russe a parfaitement servi Volland, qui n'a plus eu qu'à entrer dans le but pour débloquer la situation. Pas réellement dangereux, les Basques sont pourtant rapidement revenus dans leen profitant d'un mauvais placement de la défense. Il n'en fallait pas tant à Alexander Isak pour piquer son ballon devant Nübel. Un coup du sort qui n'a pas perturbé Youssouf Fofana et ses coéquipiers, qui ont repris l'avantage dans la foulée sur un coup de casque du milieu, bien servi par lade BadiashilePlus en difficulté au retour des vestiaires, les Monégasques ont beaucoup subi face aux nombreuses vagues basques. Avec quatre attaquants, les hommes d'Imanol Alguacil ont poussé pour égaliser et Alexander Isak a vu sa frappe croisée raser le poteau du portier allemand. En souffrance, l'équipe de la Principauté a en plus perdu Benoît Badiashile, blessé à la cuisse. Malgré ce coup de mou, les Monégasques ont fait preuve de caractère pour arracher la victoire et sont passés tout proche du break, mais Boadu a vu sa frappe contrée par la défense basque. Dans les irrespirables dernières minutes, Fofana a laissé tomber ses copains en prenant la porte avant tout le monde, pour un geste d'humeur. Finalement sans conséquence, puisque Monaco assure sa place sur le trône du groupe B et s'évite un barrage délicat en février.Tout le monde ne peut pas en dire autant