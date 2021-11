Monaco et Lille font du surplace

Menée du fait d'un doublé éclair de Jonathan David et réduite à 10 en seconde période, l'ASM est pourtant parvenue à tenir en échec Lille au stade Louis-II (2-2). Une bonne dose de frustration pour les deux formations qui font du surplace en milieu de tableau. Une nouvelle fois, le LOSC a eu les occasions de sceller un précieux succès et ne les a pas saisies.

David est Goliath

Ben Yedder gratte un point

Monaco (4-4-2) : Nübel – Caio Henrique (Jakobs, 73e), Aguilar, Disasi, Pavlović – Fofana, Tchouaméni, Diatta (Gelson Martins, 46e), Diop – Volland (Maripan, 87e), Boadu (Ben Yedder, 73e). Entraîneur : Niko Kovač.



Lille (4-4-2) : Grbić – Çelik, Fonte, Djaló, Bradarić – Ikoné, André, Xeka (Yılmaz, 90e), Yazıcı (Niasse, 70e) – David (Lihadji, 80e), Weah. Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.

Par Andrea Chazy

Il y a quelques mois, Lille était sacré champion de France dix ans après la dernière fois et l’ASM grattait la troisième place du podium au nez et à la barbe de l’Olympique lyonnais. Mais comme le disaient les Nèg’ Marrons: aujourd’hui, Asémistes et Lillois sont englués dans le ventre mou de la Ligue 1 à la recherche de leur récent passé. Jocelyn Gourvennec résumait à merveille la chose en avant-match :» Un cas de figure qui s'est vérifié ce vendredi soir au coeur de la Principauté : au coup de sifflet final, Monégasques et Lillois rentrent chez eux avec des regrets et surtout avec cette sensation d'avancer au ralenti.Dès l’entame de ce 100Monaco-Lille en Ligue 1 dans un stade Louis-II au public clairsemé, les Lillois démarrent tambour battant. Même sans Renato Sanches, Reinildo ou Burak Yılmaz laissé sur le banc, les Dogues obtiennent d’entrée un penalty pour une faute de Strahinja Pavlović sur Xeka. Jonathan David transforme, voilà le LOSC déjà devant. Clairement, la bande à Niko Kovač est totalement hors du coup et tombe en plus sur un Tiago Djaló rayonnant en défense. En plus de bien défendre, le jeune Portugais est en confiance et construit presque à lui seul le second but nordiste d’une sublime ouverture bonifiée par DavidLe LOSC est euphorique et il ne faut pas grand-chose pour que Jonathan Ikoné puis David fois ne plient la rencontre avant même la fin de la première demi-heure. Sonnée, l’ASM va pourtant petit à petit se remettre dans le match : on voit davantage Sofiane Diop, Lamine Diatta également, le tandem Fofana-Tchouaméni aussi à la récupération. Pourtant, c’est d’abord David qui a la balle du 3-0 sauf qu'Alexander Nubel dit non. Un tournant, car dans la foulée, Diatta rentre sur son pied gauche et expédie une frappe tendue qui laisse Ivo Grbić sans voix. À la pause, les Monégasques sont encore en vie.Le second round démarre et Djaló sauve déjà l’estaminet lillois sur sa ligne après un pressing malin de Kevin Volland. Un énorme coup de chaud qui fera longtemps office de seule occasion franche pour des Monégasques obligés de faire le jeu face à des Lillois regroupés mais qui reculent trop. Sur deux tentatives pas suffisamment dangereuses, Volland alerte Grbić qui reste vigilant et permet aux coéquipiers d’Ikoné de faire le dos rond. Ikoné, justement, sera à l’origine d’un deuxième tournant dans cette rencontre lorsque ce dernier est percuté un peu trop fortement par Pavlović qui récolte une deuxième biscotte à dix minutes du terme.De quoi sonner la fin des débats avant l’heure ? Ce serait mal connaître ce LOSC-là. Sur une touche anodine, l’entrant Wissam Ben Yedder bénéficie d’une passe cachée de Volland pour fusille Grbić. Une nouvelle fois, même en supériorité numérique, Lille a reculé et a fini par laisser échapper un match qu’il maîtrisait. Au coup de sifflet final, Monaco et Lille continuent d’avancer au ralenti, mais les regrets seront forcément un poil plus importants côté lillois.