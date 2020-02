Monaco détrousse Montpellier

Après un premier acte où Montpellier aurait pu encaisser de nombreux pions, les joueurs de la Principauté ont réussi à concrétiser leur domination par l'indispensable Slimani. Dominatrice et constamment dangereuse, notamment grâce à l'inédit trio Jovetić-Ben Yedder-Slimani, l'ASM a ainsi vaincu des Héraultais décontenancés sur la plus courte des marges.

382

La lose Golovin

One, two, three, viva Slimani

AS Monaco (4-3-1-2) : Lecomte - Aguilar (Henrichs, 87e), Maripán, Glik, Ballo-Touré - Fofana, Bakayoko, Golovin - Jovetić (Baldé, 74e) - Ben Yedder, Slimani. Entraîneur : Moreno.



Montpellier HSC (3-5-1-1) : Bertaud - Le Tallec, Hilton, Congré - Souquet, Chotard (Il-Lok, 64e), Ferri, Savanier (Camara, 79e), Ristić (Boutobba, 86e) - Mollet - Laborde. Entraîneur : Der Zakarian.

Si nombreux étaient ceux à en rêver, Robert Moreno les a comblés quand le speaker du Louis-II a annoncé que le trio Jovetić-Ben Yedder-Slimani était aligné d'entrée. Car si les trois comparses se sont d'abord marché sur les pieds, ils ont ensuite pris la pleine mesure d'une rencontre qui leur était dédiée. Prouvant, en même temps, au technicien espagnol que cette association peut être bien plus qu'une utopie. Et pour cause : leur complémentarité a fait très mal à la défense de Montpellier, même si la finition n'a pas toujours été au rendez-vous. Qu'importe : avec son 4-3-2-1 en apparence déséquilibré, Moreno a remporté sa troisième rencontre de suite en Ligue 1, ce qui n'était pas arrivé depuis mai 2018.Consciente qu'une victoire peut lui permettre de confisquer la place de cinquième à son adversaire du soir, l'ASM met rapidement en émoi la défense montpelliéraine. Islam Slimani et Aleksandr Golovin combinent parfaitement, mais le Russe rate une occasion qui ne sera pas la dernière (1). En face, sans Delort et avec un milieu encore plus dense qu'à l'accoutumée, Montpellier réplique dans la foulée à la suite d'une relance foireuse de Fodé Ballo-Touré. Sauf que les projets de Florian Mollet sont contrecarrés par le pied de Benjamin Lecomte (5). Les joueurs de Der Zakarian essaient tout de même d'étirer le bloc monégasque, qui prend la forme d'un 4-4-2 à plat en phase défensive.Problème, la prudence est de mise, et les joueurs de la Principauté comptent bien en profiter. C'est ce que pense faire Golovin, mais il rate une balle de but toute faite après une action pourtant parfaite (26). La suite n'est qu'une multiplication d'occasions monégasques qui, faute de précision, ne débouchent pas sur l'ouverture du score. Avant la pause, Jovetić pense enfin marquer, mais Dimitry Bertaud sort sa tentative in extremis (45), permettant aux Héraultais de rejoindre les vestiaires sans être menés. Une aubaine.Après quinze minutes de pause, les Monégasques reviennent sur la pelouse avec l'objectif de concrétiser enfin leur domination. Pour ce faire, ils jouent plus haut. Et sur le premier corner du second acte tiré par Golovin, Slimani smashe un ballon dont le rebond trompe Dimitry Bertaud (1-0, 52). Sacré coup derrière la tête pour les Héraultais, complètement déboussolés après cette ouverture du score méritée. Incapables de conserver le ballon plus de deux minutes, ils se mettent trop souvent en danger pour pouvoir inquiéter les locaux. Après l'heure de jeu, Monaco est même tout proche de faire le break quand Tiémoué Bakayoko tente sa chance à l'entrée de la surface avant que la barre transversale le mette en échec (68). Désabusé, Der Zakarian décide alors de lancer Yun Il-Lok, Souleymane Camara et même Bilal Boutobba, l'ancien espoir marseillais. Mais ce vendredi soir, l'ASM ne semble pas en mesure d'être inquiétée par son adversaire. Pour en être sûr, Ben Yedder délivre une passe décisive parfaite pour Keita Baldé que ce dernier gâche complètement (89). Ce nouveau loupé incroyable donne de l'espoir au banc montpelliérain, mais rien n'y fait, Monaco l'emporte et détrousse Montpellier. Oui, Slimani rime avec merci.