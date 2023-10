Le coup de gueule d’Islam Slimani après le match face au Cap-Vert

Un comportement de leader.

La fin de soirée de l’Algérie a pris une drôle de tournure alors que tout s’était bien passé jusque là. Alors que les Fennecs menent 4 buts à 1 face au Cap-Vert, Saïd Benrahma provoque un penalty, qu’il s’apprête à tirer. Mais Islam Slimani vient retirer le ballon des mains du joueur de West Ham pour tirer le penalty à sa place, qu’il marquera quand même.

En après-match, l’ancien de l’Olympique lyonnais et de l’AS Monaco est venu s’expliquer sur cet incident et s’est justifié de cette façon : « Je suis désigné deuxième tireur de penalty après Mahrez. Donc quand Mahrez n’est pas là, automatiquement c’est moi qui tire. […] J’ai marqué 42 buts en sélection, il n’y a pas de débat […] Les gens me critiquent parce que je suis né en Algérie. Moi à 35 ans je joue au Brésil pas au Qatar comme certains. Je dois être respecté. »

Belle manière de venir calmer les choses.

