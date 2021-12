Monaco calme Angers

Angers SCO (3-5-2) : Petković - Thomas, Traoré, Manceau - Ebosse (Pereira Lage, 70e), Fulgini (Capelle, 81e), Mangani (Batista Mendy, 60e), Ounahi, Cabot - Cho (Bahoken, 81e), Boufal (Ninga, 82e). Entraîneur : Gérald Baticle.

AS Monaco (4-2-3-1) : Nübel - Sidibé (Aguilar, 79e), Disasi, Maripán, Jakobs - Jean Lucas, Tchouaméni - Diop (Golovin, 70e), Volland (Fofana, 71e), Gelson Martins (Isidor, 90e) - Boadu (Ben Yedder, 79e). Entraîneur : Niko Kovač.

AB

En déplacement à Raymond Kopa pour défier Angers ce mercredi soir, l'AS Monaco est revenue de Maine-et-Loire avec les trois points d'une victoire probante (1-3).Les hommes de Niko Kovač ont mis les meilleurs ingrédients et trouvé la faille après plusieurs situations chaudes devant la surface angevine. La passe de Djibril Sidibé plein axe, subtilement déviée en une touche par Kevin Volland, a ainsi lancé Myron Boadu seul au point de penalty, dont la frappe croisée est venue effacer Danijel Petković. Première réalisation du Néerlandais en Ligue 1. Le réveil du SCO peu avant la pause aura quelque peu équilibré les débats mais c'est bien Sofiane Diop, toujours servi par Volland et avec beaucoup de réussite, qui a fait le break d'un petit extérieur du droitAu retour des vestiaires, les prémices d'un retour noir et blanc se sont pourtant concrétisés. Jimmy Cabot a d'abord chauffé les gants d'Alexander Nübel (53) avant qu'Azzedine Ounahi ne sollicite à nouveau le portier allemand d'un tir heurtant le poteau puis le dos de ce dernier, pour un malheureux but contre son camp. Un espoir finalement de courte durée, la faute à Axel Disasi, au rebond d'un coup franc d'Aleksandr Golovin, involontairement prolongé au second poteau par Ismaël Traoré. Dans les derniers instants, Gelson Martins, d'une frappe en pivot au-dessus (83) puis Wissam Ben Yedder, stoppé à deux reprises par Petković (84et 90+1), ont clôturé le bal.Ce succès permet donc à Monaco de dépasser son adversaire du soir d'un point et de remonter au septième rang. De son côté, Angers met fin à une série de trois matchs sans défaite.