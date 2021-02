Monaco domine Nice

Monaco (3-4-3) : Lecomte - Sidibé, Maripán, Badiashile (Disasi, 46e) - Diatta (Aguilar, 69e), Fofana, Tchouaméni, Caio Henrique - Diop (Ballo-Touré, 83e), Ben Yedder (Golovin, 63e), Volland (Jovetić, e). Entraîneur : Kovac.



Nice (4-2-3-1) : Benítez - Lotomba (Pelmard, 60e), Saliba, Todibo (Daniliuc, 75e), Kamara - Schneiderlin, Lees-Melou (Rony Lopes, 72e) - Claude-Maurice (Rein-Adelaide, 46e), Dolberg, Ndoye (Maolida, 46e) - Gouiri. Entraîneur : Ursea.

Fort de ses cinq victoires de suite en Ligue 1, l'AS Monaco en a enchaîné une sixième en remportant le 100derby de la Côte d'Azur grâce à un doublé de son capitaine Wissam Ben Yedder.Si le retour de Morgan Schneiderlin et la première titularisation de Jean-Clair Todibo laissaient présager du mieux pour les Aiglons, c'est bien Monaco qui a pris ce match par le bon bout. Ben Yedder a d'abord failli tromper Walter Benítez au vingt mètres (6), avant d'être à deux doigts de marquer d'une somptueuse talonnade (15). La troisième est la bonne, puisque WBY profite d'un penalty obtenu par Caio Henrique pour ouvrir le score. En guise de réaction, les Aiglons n'ont pas proposé grand-chose, si ce n'est une pluie de coups et donc de cartons jaunes.Il faudra attendre le retour de la pause pour qu'ils se rebiffent et égalisent par l'intermédiaire de Pierre Lees-Melou, à la réception d'une frappe renvoyée par le poteau. Ce but n'est finalement qu'une illusion, car sur une habile combinaison sur coup-franc, Ben Yedder troue les filets de Walter Benítez d'une frappe limpide, inscrivant son onzième but face à Nice en L1 (son adversaire favori). Derrière, hormis une frappe de Jeff Reine-Adelaide bien stoppée par Benjamin Lecomte (58), Nice n'aura pas l'occasion d'arracher le nul. L'ASM aurait pu alourdir la marque sans Benítez et sa transversale, qui l'a sauvé d'un but d'Aleksandr Golovin (78). Niko Kovač s'en contentera puisque son équipe, solide quatrième, compte désormais huit points d'avance sur le Stade Rennais.Pour Nice, la débandade continue et l'horrible blessure de Reine-Adélaide en fin de match n'arrangera rien.