« Si tu défends seul face à Messi, t'es foutu »

« Voir arriver un gars qui a gagné six Ballons d’or, c’est une sacrée nouvelle. Entre nous, on a parlé principalement de ça. Grâce au PSG et à ses stars, la Ligue 1, si souvent décriée, va prendre de la valeur. La preuve ? La boîte de Piqué a acheté les droits pour l’Espagne. C’était déjà difficile contre Paris, et là, avec ce recrutement cinq étoiles, ça va être l’enfer. Tout est facile pour Messi, on ne pratique pas le même sport. Il élimine comme on respire, il marque presque quand ça le chauffe et affiche des stats de mutant, comme Ronaldo. On fera ce qu’on peut. On va se trouer une ou deux fois sans doute. Il faudra faire des prises à deux, à trois, mais ça libérera les autres, et quand ceux-là s’appellent Neymar, Mbappé ou Di María, ça fera quelques dégâts. Quoi qu’il arrive, il fera jouer les autres. Peu importe qu’on fasse de la vidéo, qu’on défende à onze comme des chiens, le talent à ce niveau finit toujours par parler. On aura la gnaque, on sera à la limite de la faute, mais on ne le cassera pas. On se battra avec nos armes, mais ça promet de sacrés maux de tête.En Liga, il a pris de sacrés tampons. Il ne se plaint pas, ne reste pas à terre. À la limite, il comprend, l’accepte. Hormis son talent, c’est une des raisons principales pour lesquelles il est autant respecté par ses pairs. Il encaisse en silence. Son âge ? À Montpellier, nous sommes bien placés pour ne pas y attacher trop d’importance. Il n’a sans doute plus la vitesse de ses vingt ans, mais il sait gérer son corps. À part son talent et sa technique, il a évidemment gagné en expérience.Où va-t-il jouer ? Probablement pas sur les côtés comme plus jeune, plutôt en faux neuf. Il aime le ballon dans l’axe. De toute façon, les trois monstres vont permuter, il n’y aura pas de postes fixes. Ce PSG pourrait ressembler aux Galactiques de Zidane et on ne sait pas où ce potentiel va les mener. Déjà avant son arrivée, le recrutement était somptueux. La meilleure pioche pour moi, c’est Hakimi, ils avaient une faiblesse à droite. Après, ils ont pris le capitaine des Pays-Bas, celui du Real, celui de l’Argentine et du Barça, plus le meilleur joueur de l’Euro, tous libres. Un truc de dingue. Il faudra trouver un équilibre, gérer les ego. Tout le monde ne pourra pas jouer en même temps. J’ai hâte de voir de quoi leur avenir sera fait.Face à ce type de joueurs et d’équipes, on a toujours peur d’être ridicule. On a souvent pris des volées au Parc, mais chez nous, ça n’a pas été la même salade. On est surmotivés et on leur rentre dedans, ils n’aiment pas ça. S’ils évoluent à 100%, ils seront injouables. La saison dernière, ça n’a pas toujours été le cas, et Lille n’a pas volé son titre. Les joueurs de Ligue 1 sont pros, ils travaillent. Leur orgueil en a pris un coup. En ce début de saison, même sans leurs stars, les Parisiens engrangent. Ils ne veulent pas que l’accroc de l’an dernier se reproduise. Seul motif d’espoir pour l’instant : ils prennent pas mal de buts... »